Das Verletzungspech schlug am Mittwoch beim Drittligisten Rot-Weiss Essen zu. RWE-Profi Eric Voufack hat es möglicherweise schwerer erwischt.

Es war die letzte Aktion einer intensiven Trainingseinheit des Fußball-Drittligisten Rot-Weiss Essen am Mittwochvormittag. Kurz vor der Grundlinie ging Eric Voufack (23) in einen Zweikampf mit Mustafa Kourouma. Der Essener Außenverteidiger ging dabei zu Boden und kam so unglücklich auf seinem rechten Knie auf, dass er vor Schmerzen schrie. Teamkollegen und Betreuer eilten dem 23-Jährigen zu Hilfe, Gegenspieler Kourouma beteuerte, kein Foul begangen zu haben. Das war auch nicht der Fall.

RWE-Trainer Christoph Dabrowski brach die rund zweistündige Einheit auf dem Trainingsgelände an der Essener Hafenstraße nach dieser Schrecksekunde ab. Gestützt von zwei Helfern verließ Voufack mit schmerzverzerrtem Gesicht den Rasenplatz, für den längeren Weg in die Kabine erhielt er zwei Krücken.

Rot-Weiss Essen bangt um Eric Voufack

„Er ist unglücklich auf sein Knie gefallen. Wir müssen schauen, wie es bei ihm aussieht“, sagte Dabrowski anschließend auf Nachfrage dieser Redaktion.

Der 23-jährige Voufack hatte beim 1:1 gegen den SV Sandhausen eine sehr ansprechende Leistung gezeigt, nachdem er in Aue durch schwaches Defensivverhalten aufgefallen war. Nach vorne konnte der Deutsch-Kameruner beim letzten Heimspiel vor allem in der Anfangsphase einige Akzente über die linke Seite setzen.

Ein längerer Ausfall Voufacks würde RWE um eine der wenigen Alternativen auf den Außenverteidiger-Positionen berauben. Beim nächsten Auswärtsspiel am Sonntag (16:30 Uhr) beim 1. FC Saarbrücken steht immerhin Lucas Brumme nach seiner Gelb-Rot-Sperre wieder zur Verfügung und dürfte Voufack auf der linken Seite ersetzen.

Auf der Bank gibt es jedoch keine positionsgetreuen Optionen. Nils Kaiser (Innenbandriss) fällt lange aus, Ekin Celebi absolviert nach langer Pause wieder Teile des Mannschaftstrainings, ist aber noch nicht bereit für einen Einsatz im Ligabetrieb.

Rot-Weiss Essen: Doumbouya trainiert wieder, Pause für Safi

Ähnlich sieht es bei Moussa Doumbouya aus. Der Mittelstürmer, der im Sommer trotz Vertrages den Verein verlassen durfte, aufgrund einer Leistenoperation aber keinen Abnehmer fand, trainierte auch am Mittwoch wieder mit der Mannschaft.

Durch den Ausfall von Manuel Wintzheimer (Syndesmosebandanriss) könnte es für Doumbouya bis zur Winterpause die Möglichkeit geben, als Alternative zu Leonardo Vonic auf Einsätze zu kommen. Ein Kader-Debüt im Saarland käme noch zu früh für den Stürmer.

Eine Trainingspause musste am Mittwoch Ramien Safi einlegen. Der schnelle RWE-Flügelspieler klagt über einen steifen Nacken, sein Einsatz am Sonntag in Saarbrücken sei aber nicht gefährdet, meint Dabrowski.