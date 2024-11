Flügelspieler Julian Hettwer trifft beim BVB mittlerweile wie am Fließband. Seine Leistungen wecken Begehrlichkeiten aus höheren Ligen. Erfolgt im Sommer der nächste Schritt?

Dieser Youngster wirbelt derzeit die 3. Liga auf: Julian Hettwer, Flügelspieler in den Diensten von Borussia Dortmund II, befindet sich in der wahrscheinlich besten Form seiner noch jungen Karriere. In den vergangenen drei Partien erzielte der Offensivmann satte fünf Treffer, davon zwei Doppelpacks gegen Energie Cottbus und Erzgebirge Aue.

Beim jüngsten 3:1-Sieg über die Veilchen präsentierte der BVB II zwar eine geschlossene Mannschaftsleistung, doch wie so oft in den letzten Wochen stach Hettwer als überragender Akteur auf dem Feld heraus. „Wir funktionieren als Team wirklich gut. Das ist kein Alleinverdienst. Es spielt alles mit rein, dass ich in die Abschlusssituationen komme. Die Jungs haben gelernt, mich in die Situationen zu bringen und ich schaffe es, diese zu vollenden“, zeigte sich der Matchwinner bescheiden.

Erst vor wenigen Wochen nahm Hettwer eine neue Rolle ein. Seitdem wird er nicht mehr auf seiner gewohnten angestammten Position, der rechten Außenbahn, eingesetzt, sondern kommt über links zum Zug - mit Erfolg. „Ich finde, dass er sein Spiel dadurch nochmal verbessert hat und variabler geworden ist. Dass er jetzt auch mal Lupfer machen kann oder am Torwart vorbeigeht, macht ihn ein bisschen unberechenbarer“, lobt Borussia II-Coach Jan Zimmermann.

Dem 45-Jährige gefalle auch die Rückwärtsbewegung des Angreifers: „Er ist vor dem Tor wieder deutlich ruhiger, ist in unser Kombinationsspiel gut mit eingebunden und arbeitet mit zurück. Wenn er eine Viertelstunde vor Schluss völlig erschöpft vom Platz gehen muss, dann ist das für mich ein Signal, dass er auch eine gute Defensivleistung vollbracht hat.“





Dennoch sei seine Entwicklung „noch nicht abgeschlossen“. Zimmermann erkennt noch mehr Potenzial und prophezeit: „Ich traue ihm zu, dass er noch schneller Situationen erkennt und kombinieren kann. Dass das Tempo in den Aktionen noch höher wird. Wir haben uns vor der Saison als Ziel gesetzt, dass wir die Tore auf mehrere Schultern verteilen. Das klappt ganz gut. Ich hätte aber auch nichts dagegen, wenn er weiter trifft.“

Vertrag läuft 2025 aus - Wohin zieht es das Talent?

Der gebürtige Bochumer wechselte zur Saison 2023/24 für knapp 500.000 Euro Ablöse vom MSV Duisburg in die Dortmunder Talentschmiede, wo er zu einem der besten Offensivspieler der 3. Liga reifte. Mit neun Toren und fünf Assists in 14 Saisonspielen für Schwarz-Gelb ist Hettwer aktuell zweitbester Scorer des Wettbewerbs. Diese Leistungen bleiben auch bei anderen Vereinen nicht unentdeckt und wecken Begehrlichkeiten aus höheren Ligen.

Julian Hettwer macht jede Woche Werbung für sich selber. Ich bin nicht der Einzige, der dieses Spiel bei Borussia Dortmund versteht. Da gibt es genug andere Jan Zimmermann

Am Ende der laufenden Spielzeit endet sein Zweijahresvertrag, wodurch die Dienste des 21-Jährigen für die Konkurrenz noch interessanter werden. „Wir haben einige spannende Jungs, wo mich die Vertragskonstellation jetzt nicht unbedingt glücklich macht“, sagt Zimmermann über die Situation.

Auch er weiß, dass sein Juwel nur schwer zu halten sein wird, will aber alles dafür geben: "Julian Hettwer macht jede Woche Werbung für sich selber. Ich bin nicht der Einzige, der dieses Spiel bei Borussia Dortmund versteht. Da gibt es genug andere.“

Bereits während des vergangenen Transferfensters soll es Interesse aus der Bundesliga und der 2. Liga gegeben haben. Kann Hettwer auch in den kommenden Wochen an seine Top-Leistungen anknüpfen, wird er für die zweite Mannschaft des BVB über den Sommer hinaus wohl kaum zu halten sein.