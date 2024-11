Sreto Ristic hat eine klare Idee, wie er mit dem SV Sandhausen bei Rot-Weiss Essen etwas holen will. Manndeckung gehört nicht dazu.

Der SV Sandhausen reist am Samstag (14 Uhr) in der 3. Liga als Spitzenreiter nach Essen. Und das vermeintlich ausgeruht, denn SVS-Coach Sreto Ristic erklärte mit Blick auf die Länderspielpause, die hinter den Vereinen liegt: "Wir haben versucht zu regenerieren, nachdem wir vier Tage richtig gut gearbeitet haben. Seit Dienstag haben wir nach drei freien Tagen wieder begonnen. Die Pause war eher für die Regeneration wichtig, da es zuvor sehr intensiv war."

Nun soll es in den letzten Spielen vor der Winterpause darum gehen, die gute Ausgangslage zu nutzen. Angefangen in Essen, wo Ristic mit Richard Meier (Bänderverletzung im Knie), Nikolai Rehnen (Reha nach Meniskus-OP), Jonas Weik (Reha nach Kreuzbandriss) und Luca-Milan Zander (muskuläre Probleme) vier Akteure ersetzen muss.

Trotzdem ist er positiv gestimmt, auch wenn er Respekt vor RWE hat. Sein Ausblick: "Das ist ein sehr attraktiver Gegner was die Zuschauer und das Stadion angeht. RWE ist gut am Ball, sie sind spielerisch stark. Aber so ist die Liga, sie hätten nicht alle Spiele verlieren müssen, die sie verloren haben. Zuletzt haben sie auf Fünferkette umgestellt und tiefer gestanden. Da haben sie gegen Cottbus ein starkes Spiel gemacht. Sie können verschiedene Systeme spielen."

Doch auch Ristic weiß, dass RWE einige personelle Probleme zu bewältigen hat, daher fällt es ihm schwer, genau vorherzusagen, was ihn erwartet. Daher seine Ansage: "Wir müssen auf uns schauen und versuchen, unsere Idee durchzubringen."

Und eines ist klar, zu den Ideen gehört es nicht, einen gegnerischen Akteur in Manndeckung zu nehmen. Auf die Frage, wie er mit einem Ahmet Arslan umgeht, der bei Essen die Fäden zieht, antwortete der Ex-Profi: "Es wird niemals eine Idee sein, einen Spieler individuell über den Platz zu verfolgen. Wir werden es weiter kollektiv angehen. Denn wir haben auch gute Leute, die versuchen wir, in Szene zu setzen. Ich weiß nicht, wie RWE die beiden Wochen genutzt hat, sie haben im Pokal gewonnen. Daher müssen wir unsere Arbeit verrichten."