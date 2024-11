Nur 300 RWE-Fans nach Aue - Auswärtsfahrer müssen passen

Die Fans von Rot-Weiss Essen verzweifeln in dieser Drittliga-Saison an den Ansetzungen. Das hat auch Auswirkungen auf das Spiel in Aue.

Die Anhängerschaft von Rot-Weiss Essen wird in dieser Drittliga-Saison auf eine harte Probe gestellt. Zum vierten Mal in dieser noch kurzen Spielzeit wartet eine weite Auswärtsfahrt an einem Sonntag auf den Revierklub.

Es geht zu Erzgebirge Aue, eine Tour, für die der Essener Fan mehr als 500 Kilometer zurücklegen muss – nur für den Hinweg. RWE-Anhänger sind in der Regel reisefreudig, aber die späte Anstoßzeit um 16:30 Uhr ist ein Hindernis für viele berufstätige Auswärtsfahrer, erst in der Nacht auf Montag wäre der Trip nach Aue mit der Rückkehr in die Heimat beendet.

Diese Strapazen werden nicht viele RWE-Fans auf sich nehmen. Nur rund 300 Anhänger begleiten die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski nach Sachsen, für Essener Verhältnisse ist das wenig, aufgrund der Ansatzung aber nachvollziehbar.

Schon als die genauen Drittliga-Termine vom DFB veröffentlicht wurden, machte sich Frust im rot-weissen Fanlager breit. Und das aus gutem Grund.

Rot-Weiss Essen auswärts: Zwei Sonntagsspiele um 16:30 Uhr in Folge

In Unterhaching musste Rot-Weiss Essen an einem Sonntag um 16:30 Uhr spielen, nach Bayern sind rund 400 RWE-Fans gereist. In Dresden zur Anstoßzeit um 13:30 Uhr waren knapp 1000 Essener dabei. Zum Vergleich: Die Reise nach Rostock nur eine Woche später hatten an einem Samstag 2000 RWE-Anhänger angetreten. In Hannover waren am zweiten Spieltag sonntags 2200 Essener dabei. Die Anstoßzeit um 13:30 Uhr war jedoch deutlich arbeitnehmerfreundlicher als nun in Aue. Ein Heimspiel an einem Sonntag gab es in dieser Saison hingegen noch nicht.

Nach dem Aue-Spiel wird es für die Essener nicht besser. Auch das nächste Auswärtsspiel beim 1. FC Saarbrücken am 1. Dezember wird an einem Sonntag um 16:30 Uhr angestoßen. Im Ludwigsparkstadion wird daher ebenfalls keine rot-weisse Fan-Invasion zu erwarten sein.

Rot-Weiss Essen in der Auswärtsfahrer-Tabelle Neunter

Die zweifelhaften Spielansetzungen machen sich auch in der in Fankreisen prestigeträchtigen Auswärtsfahrer-Tabelle bemerkbar. Dort belegt Rot-Weiss Essen in der 3. Liga mit einem Schnitt von 1248 Fans pro Spiel nach sechs Auswärtspartien nur Platz neun. Einige ausstehende Highlight-Spiele in Osnabrück, Aachen oder Dortmund werden aber sicher dafür sorgen, dass RWE in dieser Statistik wieder zu den Topklubs der Liga gehören wird.