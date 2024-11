Die U23 von Borussia Dortmund trifft am Sonntag (3. November, 19.30 Uhr) zum Abschluss des 13. Drittliga-Spieltags auf den SC Verl. Die Personalsituation ist angespannt.

Borussia Dortmund II empfängt zum Abschluss des 13. Spieltags in der 3. Liga am Sonntagabend (3. November, 19.30 Uhr) den SC Verl. Beide Teams sind Tabellennachbarn. Der BVB II liegt nämlich auf Platz zwölf, Verl ist einen Rang dahinter platziert.

Dabei wird BVB-Trainer Jan Zimmermann erst kurzfristig wissen, welches Personal zur Verfügung stehen wird. Denn aufgrund der vielen Ausfälle der Profis, denen im Topspiel am Samstagabend gegen RB Leipzig zehn Spieler verletzungsbedingt fehlen, werden wie im DFB-Pokal gegen Wolfsburg unter der Woche einige Akteure der U19 und U23 im Kader der ersten Mannschaft stehen. Mit U23-Kapitän Ayman Azhil, Jordi Paulina und Yannik Lührs waren auch drei absolute Stammkräfte der BVB-Zweitvertretung beim Pokal-Aus Teil des Profi-Aufgebots.

Zimmermann ist dennoch davon überzeugt, dass er im Heimspiel gegen Verl auf eine schlagkräftige Truppe bauen kann, wie er gegenüber den Vereinsmedien betonte: "Trotz der personellen Lage versuchen wir, einen guten Trainingsrhythmus hinzubekommen. Die Spieler pendeln zwischen Profis, U23 und U19, und dennoch werden wir am Sonntag ordentlich Qualität auf dem Feld haben."

Mit dem Sportclub wartet ein Gegner, der sich in den letzten Partien stabil präsentierte und in den vergangenen vier Ligaspielen zwei Siege und zwei Unentschieden einfuhr. Dortmund II musste hingegen zuletzt gegen Mannheim (0:1) und Ingolstadt (3:5) zwei Niederlagen in Folge einstecken.

Zimmermann erwartet eine knifflige Aufgabe: "Aus der Vergangenheit sind wir enge Spiele gegen Verl gewohnt. Wir treffen auf einen spielstarken Gegner mit einer hohen Laufbereitschaft gegen den Ball. Es wird darum gehen, dass wir unser Spiel durchdrücken." Immerhin dürfte die jüngere Historie Mut machen, denn in der abgelaufenen Saison konnte der BVB II zwei Siege im direkten Duell erringen.