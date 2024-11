Alemannia Aachen ist aktuell sehr gut in Form und schon seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen. Jetzt kommt Hannover 96 II an den Tivoli.

Es läuft für Alemannia Aachen in Liga 3! Seit sechs Spielen sind die Alemannen ohne Niederlage und zieht man das Weiterkommen im Mittelrheinpokal hinzu - RevierSport berichtete - dann sind es jetzt schon sieben Partien ohne Pleite.

In der Tabelle spiegelt sich diese Leistung auf Platz neun wider. Eine gute Position nach zwölf Spieltagen für einen Aufsteiger, der seit zehn Jahren nicht mehr im Profifußball vertreten war.

Vor dem Spiel am Samstag (2. November, 16.30 Uhr) gegen Hannover 96 II stand Alemannia-Erfolgstrainer Heiner Backhaus den Pressevertretern Rede und Antwort. Am Rande: Alemannia erwartet zu diesem Spiel 23.500 Zuschauer!

Heiner Backhaus über...

... die Personallage: "Es sind alle gesund. Auch aus dem Pokalspiel sind alle gut herausgekommen. Wir haben die Woche sehr gut trainiert, inklusive einer gewissen Schärfe, weil wir wissen, was da mit Hannover II auf uns zukommt."

... die Rückkehr von Anas Bakhat: "Er war jetzt sieben Monate raus und hat das ordentlich gemacht. Aber wir haben auch gegen einen Bezirksligisten gespielt. Er braucht schon noch Zeit. Wenn er zurückkommt, dann muss er sich auch mental darauf einstellen, was auf ihn in der 3. Liga zukommt. Er ist da schon noch ein wenig ängstlich. Aber es ist möglich, dass er zum Kader gehört."

... Gegner Hannover 96 II: "Sie sind sehr schwach in die Liga gekommen und mussten erst ankommen. Dann haben sie ihren ersten Sieg gegen Stuttgart II gefeiert und waren fortan sehr gut drauf. Sie haben auch 5:1 in Wiesbaden gewonnen. Danach aber auch gegen Bielefeld 1:4 verloren. Das ist typisch für eine U23-Mannschaft. An einem guten Tag können sie aber jeden in dieser 3. Liga schlagen. Das wird alles andere als eine einfache Aufgabe. Aber das ist nichts Neues in dieser Spielklasse."

... die Spielweise der Hannoveraner: "Hannover hat sehr viel aus einem 4-3-3- oder 4-4-2-System gepresst und ist immer auf Höhe. Sie haben vor allen Dingen nach vorne hin ihre Stärken. Sie sind eine Pressingmannschaft. Daniel Stendel und ich haben damals gemeinsam unter Ralf Rangnick in Hannover gespielt und wir haben durchaus eine ähnliche Spielidee. Es wird mit Sicherheit sehr intensiv. Ich schätze sie so ein, dass sie hier das Mann gegen Mann suchen und die Flucht nach vorne suchen werden."

... Ziel für das Spiel: "Das ist schon ein Stück weit ein richtungsweisendes Spiel, weil es gegen einen Mit-Aufsteiger geht, den wir unbedingt auf Distanz halten wollen."