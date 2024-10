Tom Baack gehörte beim Sieg des SC Verl in Essen (3:1) zu den besten Spielern auf dem Platz. Der gebürtige Essener baute seine starke Bilanz gegen RWE aus.

Durch den 3:1-Erfolg bei Rot-Weiss Essen kletterte der SC Verl auf einen Nichtabstiegsplatz. An diesem Mittwochabend war der Sportclub einfach das bessere Team. Von Beginn an hatte Verl viel Ballbesitz, in der zweiten Halbzeit spielte die Elf von Chefcoach Alexander Ende dann die Überzahl gut aus und erzielte drei Treffer.

Einer der besten Akteure auf dem Platz war Tom Baack ("kicker"-Note 2,5). Der 25-Jährige war ballsicher, extrem lauffreudig und strahlte viel Spielfreude aus. Auch dank Baack konnte der SCV im 4-2-2-2-System die Essener mit kurzen, schnellen Pässen schon im Elf gegen Elf gut laufen lassen. Was in dieser Phase noch fehlte, war die Präzision und Entschlossenheit im letzten Drittel. Das wurde im zweiten Durchgang gegen zehn Rot-Weisse dann besser.

Zurück zu Baack: Für den Mittelfeldmotor des SC Verl, der bislang in zehn Partien zwei Scorerpunkte vorweisen kann (ein Tor, eine Vorlage) und achtmal über die vollen 90 Minuten spielte, war es ein besonderes Duell. Schließlich ist er ein Essener Junge. 1999 wurde Baack in Essen geboren, in der Jugend spielte er dann beim SV Leithe, ehe er insgesamt 13 Jahre die Schuhe für den VfL Bochum schnürte.

Die U19 des VfL führte er sogar als Kapitän auf das Feld. Als Belohnung wurde der 41-fache deutsche Juniorennationalspieler 2016 mit einem Profivertrag ausgestattet. Doch der große Durchbruch blieb ihm als 19-Jähriger in Bochum mit nur vier Zweitliga-Kurzeinsätzen verwehrt.

Baack ist Leistungsträger in Verl - und gegen RWE noch ungeschlagen

Seit 2021 spielt Tom Baack nun für den SC Verl und bestritt in diesem Zeitraum 107 Drittliga-Partien. Besonders gerne scheint er dabei gegen den größten Verein aus seiner Heimatstadt zu spielen. Denn: Baack ist in direkten Duellen gegen Rot-Weiss Essen noch ungeschlagen. Seine Bilanz: vier Spiele, zwei Siege, zwei Remis, 10:3 Tore. Beim Sportclub besitzt der 25-Jährige noch einen Vertrag bis zum Ende der Saison.