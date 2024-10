In einer harten Englischen Woche - BVB II muss Dienstag und Freitag ran - ging die erste Partie zu Hause gegen Mannheim 0:1 verloren. Eine vermeidbare Niederlage.

Die U23 von Borussia Dortmund, vor dem Spiel gegen den SV Waldhof Mannheim Dritter in der Heim-Tabelle, musste am Dienstagabend (22.10) eine bittere Heimniederlage einstecken. Trotz starker erster Hälfte und genügend hochkarätiger Chancen entführten die Gäste drei Punkte nach Baden-Württemberg.

Jan Zimmermann war enttäuscht und ärgerte sich nach Abpfiff, denn die Niederlage war mehr als vermeidbar. "Wir haben in den ersten Minuten genau das gespielt, was wir spielen wollen. Wir hatten genug Situationen, um in Führung zu gehen. Dann haben wir uns immer mehr auf das Spiel von Waldhof eingelassen", bilanzierte er.

Und er hatte recht: Nach zwei aufeinanderfolgenden Ecken können sowohl Jordi Paulina (10.) und Michael Eberwein (11.) den BVB in Führung bringen - sie vergeben allerdings ihre Hochkaräter. "Wären wir in Führung gegangen, hätten wir auch gewonnen", ärgert sich Zimmermann, der eine wirklich gute erste Halbzeit seiner Mannschaft sah.

Denn bis auf eine gefährliche Torchance in der 30. Minute ließ Dortmund in der ersten Halbzeit wenig zu. Kurz vor der Pause dann die größte Chance durch den Top-Scorer der dritten Liga, Julian Hettwer. Er scheitert aber frei vor Jan-Christoph Bartels, kann auch den zweiten Ball nicht verwerten. Ein torloses Unentschieden zur Halbzeit, mit dem die Gäste deutlich besser leben können.

Dann musst du das Spiel einfach 0:0 spielen und darfst das nicht verlieren. Du darfst heute nicht zwei Nullen haben. Weder bei Toren, noch bei Punkten. Dieses Spiel zu verlieren - das darf einfach nicht passieren. Jan Zimmermann

"Bis zur 60. Minute weiß ich gar nicht, ob Mannheim überhaupt einen Torschuss hatte", sagte Zimmermann etwas überspitzt nach Spielende. "Dann haben wir Mannheim immer mehr aufgebaut, indem wir zu langsam gespielt und zu viel quer gespielt haben. Das hat ihnen in die Karten gespielt. Dann war es ein typisches Drittliga-Spiel."

Die 1300 Zuschauer stellten sich schon darauf ein, dass Tore an diesem milden Dienstagabend im Stadion Rote Erde Fehlanzeige bleiben würden. Auch Zimmermann hatte fest damit geplant: "Dann musst du das Spiel einfach 0:0 spielen und darfst das nicht verlieren. Du darfst heute nicht zwei Nullen haben. Weder bei Toren, noch bei Punkten. Dieses Spiel zu verlieren - das darf einfach nicht passieren."

Die kalte Dusche kam in der Schlussphase: Kurz vor Spielende sorgte Sascha Voelcke für den umjubelten Mannheimer Führungstreffer (83.) und besorgte damit den ersten Auswärtssieg für Waldhof in der laufenden Saison. "Das ist schon eine große Enttäuschung. Man darf aber nicht vergessen: Mannheim hatte einen Tag mehr Pause, wir haben Samstag gespielt, jetzt spielen wir Dienstag und dann wieder Freitag", klagte Zimmermann.

Denn Freitag geht es für die BVB-Bubis weiter nach Ingolstadt. Donnerstag geht der Flug nach Bayern. Ein hartes Programm - viel Zeit für Spielanalyse bleibt da nicht. Aber diese sei nicht notwendig: "Da gibt es nicht viel aufzuarbeiten. Die Leistung war ausreichend genug, um Punkte zu sammeln. Solange wir unseren Plan intensiv und mit Überzeugung spielen, sind wir erfolgreich. Sobald wir glauben, es geht mit einem Schritt weniger, spielen wir nicht besser als die anderen, und dann verliert man solche Spiele."