Drittligist Rot-Weiss Essen besiegte Viktoria Köln knapp mit 2:1. Christoph Dabrowski nahm dabei in der zweiten Hälfte eine taktische Umstellung vor.

Zum dritten Mal seit dem Aufstieg in die 3. Liga im Jahr 2022 traf Rot-Weiss Essen an der Hafenstraße auf Viktoria Köln. Die Bilanz bis dato: ein Sieg und eine Niederlage.

Diese Statistik konnte am Samstag aufpoliert werden. Denn: RWE besiegte die Höhenberger spät in der Nachspielzeit mit 2:1 (0:0).

Entsprechend groß war die Erleichterung bei Essens Cheftrainer Christoph Dabrowski, der seine Startelf im Vergleich zur 0:1-Niederlage in Mannheim auf zwei Positionen veränderte. Vor allem ein Wechsel überraschte: Tobias Kraulich rückte für José-Enrique Ríos Alonso in die Anfangsformation. Zum ersten Mal seit dem 27. August 2022 musste Ríos Alonso in der 3. Liga auf der Bank Platz nehmen. Damals spielte RWE 1:1 in Bayreuth.

Der Innenverteidiger lief fortan in 76 von 78 Liga-Spielen von Beginn an auf. Einmal musste er aufgrund Außenbandproblemen passen und letztes Jahr in Dresden (2:2) fehlte er gesperrt. Ansonsten war Ríos Alonso immer gesetzt, umso überraschender kam sein Bankplatz am Samstag.





"Es gibt immer wieder Phasen, wo man die Aufstellung über die ganze Woche bis zum Spieltag offenlässt. In unserer Situation haben wir punktemäßig noch nicht die Bäume ausgerissen und das heißt, dass man den Konkurrenzkampf forcieren will und die Spannung aufrecht erhalten möchte. Wir haben jetzt auch nicht A-Elf gegen B-Elf trainiert, sondern wir sind mehr auf Dynamik und Energie gegangen. Das war unser Ansatz", betonte Dabrowski nach dem Abpfiff.

In der 59. Minute wurde Ríos Alonso dann für Dion Berisha eingewechselt, dazu kam Leonardo Vonic für Ramien Safi ins Spiel. Dabrowski stellte auf ein 5-3-2-System mit drei Innenverteidigern und der Doppelspitze Wintzheimer/Vonic um. Auch wenn RWE in dieser Phase das 0:1 kassierte, brachten die neuen Spieler und die taktische Umstellung mehr Schwung ins lange Zeit träge Essener Offensivspiel.

In der Schlussphase erzielte Ahmet Arslan die zwei entscheidenden Treffer für den wichtigen Essener Heimsieg. Der RWE-Coach erklärte anschließend seine Idee hinter der taktischen Umstellung:

"Wir sind nicht so in unser Ballbesitzspiel reingekommen. Das war ohne Esprit und etwas zu verkrampft. Wir hatten Probleme im Zugriff, deswegen haben wir innerhalb des Spiels angepasst. Mit der Umstellung auf ein 5-3-2 haben wir eine gewisse Energie und Wucht entwickelt. Durch Energie, Aktivität und Intensität entsteht eine gewisse Wucht im Stadion. Ich hoffe, dass die Jungs das auch erkennen."