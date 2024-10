Rot-Weiss Essen empfängt am Samstag (5. Oktober, 14 Uhr) den FC Viktoria Köln. An die Hafenstraße kommt auch der aktuell beste Joker der 3. Liga.

Viktoria Köln spielt eine gute Saison. 15 Punkte aus acht Spielen unterstreichen dies. Dass die Kölner schon so viele Zähler geholt haben, ist auch ein Verdienst von Semih-Serhat Güler.

Und eigentlich auch von Stephan Küsters. Denn der Viktoria-Manager war es, der sich an die Stärken des Mittelstürmers erinnerte. Zuletzt lief es für Güler weder bei Hansa Rostock noch bei 1860 München. Doch Küsters erinnerte sich an die Saison 2022/2023.

Zu dieser Serie holte Küsters Güler vom Bonner SC zum Wuppertaler SV - ein Volltreffer! In 32 Spielen schoss Güler 23 Tore für den WSV und bereitete acht weitere Treffer vor.

Küsters und Güler: diese Zusammenarbeit fruchtet nun auch bei Viktoria Köln. In acht Einsätzen knipste Güler fünfmal - fünfmal als Joker. Zuletzt spielte er auch zweimal von Beginn an und bildete mit Lex-Tyger Lobinger eine Doppelsitze - ohne eigenen Torerfolg, immerhin aber mit einer Torvorlage beim 2:0 gegen Aue.

"Es sieht aktuell etwas blöd aus und kommt einem so vor, ob ich der ideale Joker wäre. Aber so sehe ich das nicht. Ich kann natürlich auch von Beginn an spielen und knipsen. Am Ende entscheidet der Trainer, ob ich in der Startelf stehe oder von der Bank komme. Ich nehme die Situation so an wie sie kommt", erklärt Güler gegenüber RevierSport.

Der 27-Jährige, der auch schon bei Fortuna Köln spielte, ist jedenfalls glücklich wieder in seiner Heimatstadt zu sein: "Ich bin natürlich sehr froh, dass ich wieder bei Familie und Freunden in Köln bin. Aber ich habe mich auch in Rostock und München wohlgefühlt. Nur die Mentalität in Köln passt einfach besser zu meiner Art."

So oder so: Güler will weiter Tore schießen, um seinen Ziel - Rückkehr in die 2. Bundesliga - wieder näherzukommen. Er betont: "Ich möchte so viele Tore wie möglich schießen. Schließlich bin ich Stürmer. Und natürlich will ich wieder eine Liga höher spielen. Jeder Spieler hat in den paar Jahren, in denen er Profi ist, immer das Ziel so hoch wie möglich zu spielen. Alles andere wäre gelogen."

Die nächste Möglichkeit zum Toreschießen bekommt Güler am Samstag (5. Oktober, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) bei Rot-Weiss Essen. "Ein geiles Spiel! In Essen ist immer die Bude voll und das bereitet jedem Fußballer große Freude. Wir freuen uns auf die Partie an der Hafenstraße", betont er.

Vom Aufstieg redet bei der Viktoria (noch) niemand. Aber Güler ist selbstbewusst und von sich sowie seinen Mannschaftskollegen überzeugt. Er fest daran, dass die Höhenberger eine erfolgreiche Saison 2024/2025 spielen werden.

Güler: "Ich glaube, dass mit der Viktoria viel geht. Wir haben eine geile Mannschaft. Wenn wir immer an unser Maximum gehen, dann sind wir schwer zu schlagen. Wir gehen in jedes Spiel so rein, dass wir dieses auch gewinnen wollen."