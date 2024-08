4. Spieltag in der 3. Liga und zwei ehemalige Spieler von Rot-Weiss Essen sorgen für große Freude in den Fanlagern von Arminia Bielefeld und Dynamo Dresden.

So stellt man sich einen Einstand in der neuen Mannschaft vor. Isaiah Young hat in seinem ersten Spiel für Arminia Bielefeld gleich ein Tor erzielt und den Ostwestfalen beim 1:1-Remis gegen den SV Sandhausen den Punkt gerettet.

Der ehemalige Spieler von Rot-Weiss Essen, der erst zu Beginn der Woche auf der Alm unterschrieb, wurde in der 82. Minute eingewechselt und erzielte zwölf Minuten später - in der vierten Minute der Nachspielzeit - das 1:1. Die Alm explodierte!

Beim 2:0-Sieg von Dynamo Dresden gegen die U23 des VfB Stuttgart erzielte Vinko Sapina, Ex-RWE-Kapitän, zwar keinen Treffer. Doch der zentrale Mittelfeldspieler war der beste Mann auf dem Platz und legte beide Dynamo-Tore mustergültig auf.

"Ich schaue mir eigentlich jedes Spiel noch einmal an, dann kann ich meine Leistung und die der Mannschaft besser bewerten. Wichtig ist nämlich, dass wir als Team funktionieren", wollte Sapina das Lob des Reporters von "Magenta Sport" nicht ganz annehmen.

Zum Spiel meinte der 29-Jährige: "Es war ein sehr intensives Spiel bei einem warmen Wetter. Wir haben uns nach der Pleite in Aue viel vorgenommen. Das hat gut geklappt. Die Stuttgarter haben eine starke Mannschaft. Wir haben im richtigen Zeitpunkt zugeschlagen. Der Führungstreffer war ein positiver Push."

Ein positives Erlebnis feierte endlich auch der TSV 1860 München. Die bis dato punktlosen Löwen siegten im Bayern-Derby beim FC Ingolstadt mit 2:1.

Einen Derby-Sieg feierte auch der 1. FC Saarbrücken. Beim schon kriselnden Schlusslicht SV Waldhof Mannheim siegte der FCS mit 1:0. Sebastian Vasiliadis (41.) erzielte das Tor nach einem Missverständnis zwischen Waldhof-Torwart Omer Hanin und Schalke-Leihgabe Henning Matriciani. In der 66. Minute verschuldete Matriciani zudem einen Elfmeter, als er bei Amine Saifi zu spät kam. Dieser konnte den Elfer aber nicht im Tor unterbringen.

Einen groben Fehler leistete sich auch Alemannia Aachens Torwart Marcel Johnen. Beim 1:2 gegen den FC Erzgebirge Aue verschuldete der Alemannia-Schlussmann einen Gegentreffer. Ein Omar-Sijaric-Kopfball flutschte Johnen durch die Finger. Das war dann der Ausgleich. Später legte Marcel Bär für Aue nach.

Trainer Heiner Backhaus meinte bei "Magenta": "Der Junge ist 21 Jahre jung. Das kann man dann verzeihen. Völlig losgelöst von der Niederlage, war es eine super Leistung gegen den Spitzenreiter. Aber wir müssen uns fragen, warum wir unsere vielen Torchancen nicht machen. Wir müssen aber weiter das Gute stärken. Und da habe ich viele gute Sachen gesehen."