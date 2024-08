Der Transfermarkt brummt - und auch in der 3. Liga tut sich einiges. Es gibt Neues von drei Klubs.

Dynamo Dresden hat sich beim SSV Ulm 1846 in der zweiten Liga bedient und Außenverteidiger Sascha Risch an die Elbe gelotst. Der 24-Jährige absolvierte bislang 67 Spiele in der 3. Liga, erzielte dabei vier Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor.

Mit dem SSV Ulm 1846 Fußball feierte Risch in der zurückliegenden Spielzeit den Aufstieg in die zweite Bundesliga.

"Bereits in der Jugend war Sascha ein Spieler, der sich vor allem als Arbeiter definiert hat und bis heute für klaren, geradlinigen Fußball steht. Er ist sportlich und menschlich ein hervorragender Typ, der sich gut in die Gruppe integrieren und sich somit auch schnell in unserem Team eingliedern wird", sagte Dynamo-Trainer Thomas Stamm.

Risch selbst sei die Entscheidung leichtgefallen, wie er sagte: "Der Verein ist mit seiner Strahlkraft und den Fans eine große Motivation für mich als Spieler. Darüber hinaus kenne ich Thomas Stamm bereits aus der gemeinsamen Zeit in der Freiburger Jugend und freue mich, erneut mit ihm zusammenarbeiten zu können."

Derweil hat der SV Sandhausen ebenfalls nachgelegt. Niklas Kreuzer, zuletzt beim Halleschen FC unter Vertrag und seit Sommer vereinslos, schlägt am Hardtwald auf. "Wir wissen bei Niklas genau, was wir bekommen. Deshalb sind wir froh, dass er sich für uns entschieden hat”, sagte SVS-Sportdirektor Matthias Imhof. In der vergangenen Spielzeit kam Kreuzer aufgrund einer Hodenkrebs-Erkrankung lediglich auf 17 Pflichtspieleinsätze (zwei Tore, drei Vorlagen) für den Halleschen FC.

Auf der Rechtsverteidigerposition ist Kreuzer die gesuchte Alternative zu Luca Zander. Insgesamt kann Kreuzer auf 90 Spiele im Unterhaus (vier Tore, 13 Vorlagen) sowie 163 Drittliga-Einsätze (neun Tore, 29 Vorlagen) zurückblicken und feierte mit Dynamo Dresden 2016 und 2021 als Drittliga-Meister den Aufstieg.

"Ich bin sehr froh, hier zu sein und will diese Chance nutzen. Ich habe den SVS, der jedem deutschen Fußballer ein Begriff ist, stets als sehr sympathischen Verein wahrgenommen. Dieser Eindruck hat sich jetzt bestätigt", sagte Kreuzer, der beim SVS die Nummer 16 tragen wird.

Und zu guter Letzt hat Hansa Rostock noch Stürmer Sveinn Gudjohnsen verabschiedet. Der isländische Stürmer schließt sich dem norwegischen Erstligisten Sarpsborg 08 FF an. Der 26-jährige Gudjohnsen war in der Winterpause 2023/24 zum FC Hansa gewechselt und bestritt seitdem 14 Pflichtspiele für die Kogge, dabei gelang ihm ein Treffer.