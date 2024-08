Drittes Spiel, zweite Übertragung im Free-TV: Rot-Weiss Essen gegen Arminia Bielefeld läuft erneut bei den Öffentlich-Rechtlichen

Fans von Rot-Weiss Essen sind diese Saison schon fast verwöhnt, wenn es um Übertragungen im Free-TV geht.

Bereits den Saisonauftakt gegen Alemannia Aachen zeigte das Dritte, nun wird am Samstag auch die Partie gegen Arminia Bielefeld im Öffentlich-Rechtlichen Übertragen. Gezeigt wird sie im WDR mit Anstoß ab 14 Uhr. Kommentator ist Jan Wochner.

In der Halbzeitpause wird es die Story „Horst Wein - Das erstaunliche Vermächtnis eines Fußball-Visionärs“ geben.

Auch das traditionelle Zuhause der 3. Liga, MagentaSport, überträgt. Die Vorberichte beim kostenpflichtigen Portal beginnen ab 13:45 Uhr (Anstoß 14 Uhr). Die Moderation übernimmt Thomas Wagner, Kommentator ist Julian Engelhard.

68 Spiele der 3. Liga laufen im Free-TV

Wie in der letzten Saison werden auch in der neuen Spielzeit insgesamt 68 Spiele live im Free-TV übertragen, maximal zwei pro Spieltag. Die meisten Partien wurden in der vergangenen Serie von Dynamo Dresden gezeigt (15.). Dortmund II war hingegen kein einziges Mal frei empfangbar zu sehen, beim MSV Duisburg, Freiburg II und Verl war es jeweils eine Partie.

Im Sender-Ranking lag der MDR (26 Live-Spiele) knapp vor dem BR (25 Übertragungen). Dritter war der WDR (20 Live-Spiele). Es folgten SWR (17), SR (9), NDR (6) und ARD (1).

Die 68 Spiele werden seit vergangener Saison dank einer Sublizenz von MagentaSport im Free-TV übertragen. Im Vergleich zur Saison 2022/23 sind das 18 Partien weniger – aber letztendlich hätte es noch schlimmer kommen können, hätten sich ARD und Telekom nicht doch noch geeinigt. MagentaSport hätte nur zehn Partien frei empfangbar zeigen müssen.

An diesem Wochenende laufen folgende Spiele der 3. Liga im Free-TV:

Samstag, 24. August

FC Saarbrücken - FC Ingolstadt (14 Uhr/SR/BR)

Rot-Weiss Essen - Arminia Bielefeld (14 Uhr/WDR)

Samstag, 31. August

SV Waldhof Mannheim - 1. FC Saarbrücken (14 Uhr/SWR/SR)

FC Ingolstadt - TSV 1860 München (14 Uhr/BR)

Samstag, 14. September

Hansa Rostock - SV Waldhof Mannheim (14 Uhr/NDR)

TSV 1860 München - Dynamo Dresden (14 Uhr/BR/MDR)