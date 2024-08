Ärger um den Nürnberger Julian Kania. Nach starker Saison für die zweite Mannschaft geht er zu Arminia Bielefeld - soll vorher aber Dresden zugesagt haben.

Dass ein Stürmer, der in 31 Regionalliga-Spielen 24 Tore erzielt und neun Vorlagen gegeben hat, in der 3. Liga Interesse weckt, dürfte niemanden verwundern. So geschehen bei Julian Kania, der für den 1. FC Nürnberg II eine herausragende Viertligasaison auf den Rasen gebracht hat.

Erleichternd für mögliche Interessenten kam noch hinzu, dass FCN-Trainer Miroslav Klose Kanias Zukunft nicht bei der Zweitligamannschaft der Clubberer sieht.

"Ich habe Julian gezeigt, wer seine Konkurrenz ist, was Intensität im Training angeht. Das war mir bei ihm zu wenig. Ich weiß, wo er herkommt und dass er kein NLZ durchlaufen hat, aber er muss mir mehr zeigen. Das ist klar kommuniziert. Wie bei vielen anderen jungen Spielern gilt auch für ihn: Wenn sie mich überzeugen, dann bleiben sie auch dabei", erklärte Klose Mitte Juli gegenüber der Bild-Zeitung.

Nach RevierSport-Informationen beschäftigte sich zu diesem Zeitpunkt gefühlt die halbe 3. Liga mit einer Kania-Verpflichtung. Der SV Sandhausen, Hansa Rostock, 1. FC Saarbrücken, Arminia Bielefeld und Dynamo Dresden waren dran. Und auch Zweitligisten wie Eintracht Braunschweig, 1. FC Magdeburg und Hannover 96 sollten einem Transfer nicht abgeneigt sein.

Letztendlich wurde es Arminia Bielefeld, wie die Ostwestfalen am Montagnachmittag, 5. August, bekanntgaben. "Die Gespräche mit Michael Mutzel und Mitch Kniat haben mir inhaltlich und persönlich sehr imponiert. Arminia Bielefeld hat sich lange um mich bemüht und jetzt hat sich im Verlauf der Saisonvorbereitung die Möglichkeit ergeben, dass der Wechsel realisiert werden konnte. Ich freue mich einfach darauf, dass es in Bielefeld losgeht, ich meine Mannschaftskollegen kennenlernen kann und direkt am Wochenende mein erstes Heimspiel vor unseren Fans ansteht", sagte Kania.

Kania hat sich offenbar einiges angesehen. Jedenfalls hat sich Dynamo Dresdens Sportchef Thomas Brendel in der "Bild" sauer über Kanias Verhalten gezeigt. "Wir sind davon ausgegangen, dass Julian Kania zu uns wechselt. Denn wir waren uns einig. Dass es jetzt doch nicht so kommt, darüber sind wir maximal enttäuscht."

Stattdessen ging nun aber der Wechsel Kanias zu Ligakonkurrent Arminia Bielefeld durch. Über Nacht habe ein Umdenken à la "So ist eben das Geschäft" stattgefunden, schreibt das Blatt. Zweifellos richtig, allerdings alles andere als guter Stil von Kania.

Zumal er dem Bericht zufolge vorher schon bei Hansa Rostock aufgeschlagen sein soll. Angeblich sei er sogar schon zum Medizincheck vor Ort gewesen. Auch dieser Wechsel hat sich zerschlagen. Kania wird beide Mannschaften in der 3. Liga wiedersehen.