Der erste Spieltag der 3. Liga bringt wieder Spannung in die deutschen Stadien. Der BVB II siegt spät, Verl kassiert einen unglücklichen Ausgleich.

Die Sommerpause ist vorbei, endlich rollt der Ball wieder in der 3. Liga. Bereits am Freitagabend fiel der Startschuss in die neue Spielzeit, der 1. FC Saarbrücken gewann 1:0 bei 1860 München.

Am Samstag wurde dann auch im Westen wieder um Punkte gekämpft. Rot-Weiss Essen musste sich beim stimmungsvollen Heimauftakt gegen Alemannia Aachen knapp geschlagen geben. Besser lief es für die Zweitvertretung von Borussia Dortmund.

Die empfingen die SpVgg. Unterhaching und konnte sich durch eine starke Schlussphase den ersten Dreier sichern. Nach torloser erster Hälfte profitierten die Dortmunder dann von einer Ampelkarte gegen Sebastian Maier (72.). Michael Eberwein führte den BVB mit einem Doppelpack (86., 90.) auf die Siegerstraße, Abdoulaye Kamara (90.+4) erzielte Augenblicke nach seiner Einwechslung den 3:0-Endstand.

Zwischen dem SC Verl und Wehen Wiesbaden wurden nach einer unterhaltsamen Partie die Punkte geteilt. Eine frühe Wiesbadener Führung konnten die Gastgeber durch Marcel Benger und Berkan Taz drehen, doch in der 87. Minute glich Lars Lokotsch ins eigene Netz aus - 2:2.

Erzgebirge Aue eröffnet die Saison mit drei Punkten auf dem Konto. Beim 2:1-Erfolg über Hannover 96 II trafen Marvin Stefaniak und Marcel Bär für die Sachsen, Tom Sanne hatte zwischenzeitlich ausgeglichen. Auch der SV Sandhausen freute sich über einen knappen Heimsieg. Gegen den VfL Osnabrück sah es dabei bis in die Schlusssekunden nach einer Nullnummer aus, doch Joker Emmanuel Iwe hatte andere Pläne. Eine Viertelstunde vor Spielende eingewechselt, erzielte der US-Amerikaner das umjubelte 1:0 (90.+3).

Im Nachmittagsspiel empfängt Hansa Rostock die U23 des VfB Stuttgart. Am Sonntag ist dann zunächst Dynamo Dresden bei Viktoria Köln gefordert. Aufsteiger Energie Cottbus trifft um 16.30 Uhr auf Arminia Bielefeld, den Schlusspunkt des Spieltags setzen der FC Ingolstadt und Waldhof Mannheim (19.30 Uhr).