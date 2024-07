Seit Dienstag, 9. Juli 2024, können die Drittliga-Fans an ihre Kalender gehen und Termine notieren. Der Spielplan ist raus. Für RWE geht es zum Auftakt mit zwei Heim-Krachern los.

Das Geheimnis ist gelüftet: Vor jeder Saison warten die Fans in jeder Liga immer sehr gespannt auf die Veröffentlichung des Spielplans.

Der Deutsche Fußballbund (DFB) hat am Dienstag, 9. Juli 2024, die Ansetzungen der zur Drittliga-Saison 2024/2025 veröffentlicht. Aus Revier-Sicht waren besonders die Begegnungen von unserem einzigen Drittliga-Vertreter Rot-Weiss Essen interessant.

Und die RWE-Fans, die 11.270 Dauerkarten kauften, dürfen sich auf schöne Auftaktspiele im Stadion an der Hafenstraße freuen. Alemannia Aachen und Arminia Bielefeld spielen an den ersten Spieltagen in Essen. Zwischen diesen traditionsreichen Westschlagern geht es für RWE nach Niedersachsen zum Aufsteiger Hannover 96 II. Für Trainer Christoph Dabrowski ist auch das ein spezielles Aufeinandertreffen.

RevierSport hat beim RWE-Coach nachgefragt, was er denn mit Blick auf den Spielplan sagt. Dabrowski: "Wir freuen uns erstmal mit einem Heimspiel zu starten. Mit dem Traditionsduell gegen Aachen haben wir einen tollen Start in die Saison - Hafenstraße, wahrscheinlich ausverkauftes Haus, das ist super. Dann geht es mit Hannover und Bielefeld gegen zwei Ex-Vereine von mir, das ist für mich persönlich natürlich sehr besonders. Gerade nach Hannover habe ich noch einige Kontakte. Insgesamt finde ich den Spielplan sehr ausgeglichen und kann damit gut leben. Wir nutzen jetzt die nächsten Wochen, um zum Start direkt voll da zu sein."

Gegen Alemannia Aachen spricht die historische Bilanz auf jeden Fall für RWE. In 28 Pflichtspielen feierte Rot-Weiss Essen 13 Siege über die Kaiserstädter. Zudem gab es sechs Unentschieden und neun Erfolge des Liga-Neulings aus Aachen.

Die 38 RWE-Spiele im Überblick:

Spieltag 1 (03. – 04. August 2024): Alemannia Aachen (H)

Spieltag 2 (09. – 11. August 2024): Hannover 96 U23 (A)

Spieltag 3 (23. – 25. August 2024): Arminia Bielefeld (H)

Spieltag 4 (30. Aug. – 01. September 2024): SpVgg Unterhaching (A)

Spieltag 5 (13. – 15. September 2024): SV Wehen Wiesbaden (H)

Spieltag 6 (20. – 22. September 2024): FC Ingolstadt (A)

Spieltag 7 (24. – 25. September 2024): Borussia Dortmund U23 (H)

Spieltag 8 (27. – 29. September 2024): Waldhof Mannheim (A)

Spieltag 9 (04. – 06. Oktober 2024): Viktoria Köln (H)

Spieltag 10 (18. – 20. Oktober 2024): Dynamo Dresden (A)

Spieltag 11 (22. – 23. Oktober 2024): SC Verl (H)

Spieltag 12 (25. – 27. Oktober 2024): F.C. Hansa Rostock (A)

Spieltag 13 (01. – 03. November 2024): Energie Cottbus (H)

Spieltag 14 (08. – 10. November 2024): Erzgebirge Aue (A)

Spieltag 15 (22. – 24. November 2024): SV Sandhausen (H)

Spieltag 16 (29. Nov. – 01. Dezember 2024): 1. FC Saarbrücken (A)

Spieltag 17 (06. – 08. Dezember 2024): TSV 1860 München (H)

Spieltag 18 (13. – 15. Dezember 2024): VfL Osnabrück (A)

Spieltag 19 (20. – 22. Dezember 2024): VfB Stuttgart U23 (H)

Rückrunde

Spieltag 20 (17. – 19. Januar 2025): Alemannia Aachen (A)

Spieltag 21 (24. – 26. Januar 2025): Hannover 96 U23 (H)

Spieltag 22 (31. Jan. – 02. Februar 2025): Arminia Bielefeld (A)

Spieltag 23 (07. – 09. Februar 2025): SpVgg Unterhaching (H)

Spieltag 24 (14. – 16. Februar 2025): SV Wehen Wiesbaden (A)

Spieltag 25 (21. – 23. Februar 2025): FC Ingolstadt (H)

Spieltag 26 (28. Feb. – 02. März 2025): Borussia Dortmund U23 (A)

Spieltag 27 (07. – 09. März 2025): Waldhof Mannheim (H)

Spieltag 28 (11. – 12. März 2025): Viktoria Köln (A)

Spieltag 29 (14. – 16. März 2025): Dynamo Dresden (H)

Spieltag 30 (28. – 30. März 2025): SC Verl (A)

Spieltag 31 (04. – 06. April 2025): F.C. Hansa Rostock (H)

Spieltag 32 (08. – 09. April 2025): Energie Cottbus (A)

Spieltag 33 (11. – 13. April 2025): Erzgebirge Aue (H)

Spieltag 34 (19. – 20. April 2025): SV Sandhausen (A)

Spieltag 35 (25. – 27. April 2025): 1. FC Saarbrücken (H)

Spieltag 36 (02. – 04. Mai 2025): TSV 1860 München (A)

Spieltag 37 (09. – 11. Mai 2025): VfL Osnabrück (H)

Spieltag 38 (17. Mai 2025): VfB Stuttgart U23 (A)