3. Liga: FC Ingolstadt verpflichtet Bundesliga-Talent für das Tor

Der FC Ingolstadt ist noch einmal auf dem Transfermarkt tätig geworden und ist ein Leihgeschäft mit einem Bundesligisten eingegangen.

Das Torwart-Trio des FC Ingolstadt steht: Der albanische Schlussmann Simon Simoni – seit Januar 2023 bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag – wechselt bis Saisonende vom Main an die Donau. Bei den Oberbayern erhält der 19-Jährige die Rückennummer 41.

Der 1,95 Meter große Simoni genoss zunächst die fußballerische Ausbildung beim KS Beselidhja Lezhe und dem FC Shenkolli, ehe es ihn 2021 zum damaligen Erstligisten FK Dinamo Tirana zog. Beim Hauptstadtklub seines Heimatlandes kam der Nachwuchskeeper für die erste Mannschaft auf insgesamt 29 Einsätze und spielte dabei zwölf Mal zu Null.

Ende 2022 unterschrieb er bei Eintracht Frankfurt, für deren Reserve er in 22 Begegnungen in der Regionalliga Südwest zum Einsatz kam. Innerhalb der albanischen Junioren-Nationalmannschaften reifte Simoni zu einem wichtigen Rückhalt heran: Von der U15 bis U21 stand der Rechtsfuß in 34 Partien zwischen den Pfosten und gehörte zuletzt dem vorläufigen EM-Kader der A-Nationalmannschaft Albaniens an und fungierte dabei im Trainingsbetrieb als vierter Torwart.

"Wir freuen uns sehr, Simon Simoni für die kommende Spielzeit in unseren Reihen zu wissen. Er ist ein aufstrebender Torhüter, der aufgrund seines Talents bereits in jungen Jahren hochklassig gespielt und dadurch früh wichtige Erfahrungen gesammelt hat. Simon zeichnet sich insbesondere durch seine fußballerischen Fähigkeiten, mutige Strafraumbeherrschung sowie gute Linienverteidigung aus. Darüber hinaus verfügt er über viel Dynamik", heißt Sportdirektor Ivo Grlic den Keeper willkommen.

"Für mich ist der Wechsel zum FC Ingolstadt 04 gleichbedeutend mit einer großen Chance, bei einem ambitionierten, deutschen Klub den nächsten Schritt in meiner noch jungen Karriere zu machen. Nach den sehr guten Gesprächen mit der Sportlichen Leitung der Schanzer, freue ich mich nun darauf, meine neuen Teamkollegen sowie das gesamte Umfeld kennenzulernen, um dann zusammen auf dem Rasen angreifen zu können", sagt der fünfte FCI-Sommerneuzugang

Die bisherigen Zu- und Abgänge des FC Ingolstadt im Überblick:

Zugänge: Tim Heike (Energie Cottbus), Mattis Hoppe (VfB Stuttgart II), Niclas Dühring (FC St. Pauli II), Dennis Borkowski (RB Leipzig), Simon Simoni (Eintracht Frankfurt, ausgeliehen)

Abgänge: Arian Llugiqi (TSG Hoffenheim II), Julian Kügel (Unterhaching), David Udogu, Markus Ponath (beide FV Illertissen), Jeroen Krupa (1. FC Nürnberg II), Thomas Rausch (eigene Reserve), Tobias Schröck (Ziel unbekannt), Jannik Mause (1. FC Kaiserslautern)