Mit einem traditionell großen Umbruch startete die U23 des BVB in die Vorbereitung. Co-Trainer Marcel Schmelzer fehlte noch - aus einem freudigen Grund.

Seit Montag bereitet sich die U23 von Borussia Dortmund auf die neue Saison in der 3. Liga vor. Wie üblich bei U23-Teams gab es einen großen Umbruch im Sommer.

14 Abgängen stehen zwölf Zugänge gegenüber. Nach der Leistungsdiagnostik ging es am Dienstag wieder auf den Platz. Von den ganzen Zugängen fehlte nur Filippo Mane aus der eigenen U19, weil er sich mit der italienischen U19-Nationalmannschaft auf die Europameisterschaft vorbereitet.

Co-Trainer Marcel Schmelzer wurde Vater, daher steigt er in der neuen Woche ein. BVB-Coach Jan Zimmermann betonte zum Start: "Großes Lob an unseren Sportlichen Leiter Ingo Preuß, der wieder tolle Spieler für den BVB gewinnen konnte und auch an unsere Greenkeeper. Der Platz sieht hervorragend aus."

In den kommenden Tagen stehen dann auch die ersten Testspiele an, ehe die Mannschaft dann vom 9. Juli bis zum 17. Juli ins Trainingslager nach Kirchberg in den Kitzbühler Alpen fährt.

Die Vorbereitung der U23 des BVB in der Übersicht

3. Juli: beim ASC Dortmund (19 Uhr)

6. Juli: beim FSV Gevelsberg (15 Uhr)

11. Juli: gegen den FC Kitzbühel (Sportplatz Brixen im Thale)

19. Juli: gegen Eintracht Frankfurt U21 (Jugendstadion Brackel, unter Ausschluss der Öffentlichkeit)

27. Juli: gegen Almere City FC (Stadion Schwansbell in Lünen)

Zugänge des BVB II: Danylo Krevsun, Filippo Mane, Leonardo Posadas (alle eigene U19), Baran Mogultay (MSV Duisburg), David Lelle (Holstein Kiel), Ben Hüning (SC Wiedenbrück), Yannik Lührs (Hannover 96), Felix Paschke (Hamburger SV), Niklas Jessen (FC St. Pauli), Babis Drakas (VfB Stuttgart), Jordi Paulina (USV Hercules), Antonios Foti (Eintracht Frankfurt).

Abgänge des BVB II: Antonios Papadopoulos (FC Lugano), Samuel Bamba (VfL Bochum), Falko Michel (1. FC Magdeburg), Lion Semic (VfL Osnabrück), Dennis Lütke-Frie (Werder Bremen II), Marian Kirsch (Preußen Münster), Jonah Husseck (Rot-Weiß Oberhausen), Franz Pfanne (Hansa Rostock), Ayman Azhil, Antonis Aidonis, Mario Suver, Bjarne Pudel, Ted Tattermusch (alle Ziel unbekannt), Jermain Nischalke (nach Leihe zurück zum 1. FC Nürnberg).