Die Drittliga-Klubs basteln weiter an ihren Kadern für die Saison 2024/2025. Alemannia Aachen und SC Verl haben Neuigkeiten zu verkünden.

Er ist im American Football wie im Fußball zu Hause: Von Kickers Offenbach wechselt Mele Mosqueda als neuer Leiter Athletik und Reha der Ersten Mannschaft zu Alemannia Aachen.

Gebürtig aus den USA, spielte Mosqueda nach seinem Studium im kalifornischen Orange professionell American Football bei den Allgäu Comets, ehe er sich das Kreuzband riss und in den folgenden Jahren Football-Trainer bei diversen deutschen und europäischen Klubs wurde.

Stationen waren unter anderem München, Gdynia (Polen) und Marseille. Zuletzt betreute der 36-Jährige im Football von März 2021 bis März 2022 die finnische Nationalmannschaft. Es folgte ein zweijähriges Engagement im Fußball beim FSV Frankfurt, wo er die Leitung Reha und Athletik im Nachwuchsleistungszentrum und später zusätzlich in der Ersten Mannschaft übernahm. Im vergangenen Sommer wurde er Athletikcoach bei den Kickers Offenbach in der Regionalliga Südwest. Mosqueda verfügt über die B-Trainerlizenz.

"Mele ist ein absoluter Fachmann und verfügt über Knowhow in sämtlichen Bereichen des Sports, das er schon vielseitig eingesetzt und bewiesen hat. Uns war es wichtig, für die Position des Athletik- und Rehatrainers einen jungen, aufstrebenden Charakter zu verpflichten, der viel neuen Schwung und neue Impulse mitbringt. Mele ist da die perfekte Wahl und komplettiert unser neues Trainerteam mit seinen Kenntnissen", erläutert Alemannia-Geschäftsführer Sascha Eller die Entscheidungsfindung.

Stammspieler bleibt dem SC Verl treu

Über eine Personalentscheidung darf sich auch der SC Verl freuen. Yari Otto (25) hat einen neuen Vertrag an der Poststraße unterschrieben. Damit geht er bereits in seine dritte Saison beim Sportclub.

In der letzten Saison bestritt der vielseitig einsetzbare Offensivspieler 35 Spiele, erzielte zwei Tore und bereitete vier weitere vor für Verl.

"Wir sind froh, dass Yari auch in der kommenden Saison Teil unserer Mannschaft ist. Er kann im Mittelfeld und Angriff flexibel eingesetzt werden und ist mit seinem Einsatz und seiner Mentalität ein absolutes Vorbild. Yari kennt den Verein und unsere Spielweise bestens, sodass er in der kommenden Saison eine wichtige Rolle im Team spielen wird", sagt Sebastian Lange, Sportchef in Verl.