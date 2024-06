Mittelfeldspieler Dennis Lütke-Frie verlässt nach 13 Jahren den BVB und wechselt in die Regionalliga Nord zur Zweitvertretung des SV Werder Bremen.

14 Spieler werden die U23 von Borussia Dortmund verlassen. Ein Umbruch, wie er bei einer U23 üblich ist. Auf der Zugangsseite stehen bislang mit Yannik Lührs, Baran Mogultay, Felix Paschke, Jordi Paulina, Niklas Jessen, Babis Drakas und Ben Hüning sieben Neue fest.

Nun ist auch klar, wohin Dennis Lütke-Frie wechseln wird. Der 21-jährige Mittelfeldspieler wird in der neuen Saison für die U23 des SV Werder Bremen in der Regionalliga Nord auflaufen. Lütke-Frie war im Alter von acht Jahren zum BVB gewechselt und durchlief bei den Dortmundern zahlreiche Junioren-Mannschaften, wobei er unter anderem auch als Kapitän die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft feiern konnte.

In der abgelaufenen Spielzeit kam Lütke-Frie auf fünf Einsätze in der 3. Liga für die Zweitvertretung der Schwarz-Gelben. Außerdem lief der zentrale Mittelfeldmann von der U15 bis zur U19 insgesamt in 24 Begegnungen für die Nachwuchsteams des DFB auf.

"Nach vielen erfolgreichen, zuletzt jedoch auch von einigen Verletzungen geprägten Jahren beim BVB ist es für mich nun Zeit für eine Veränderung", sagt Lütke-Frie. "Dafür hat sich Werder in den Gesprächen mit den Verantwortlichen als ideale Wahl herausgestellt. Ich freue mich darauf, hier meine Entwicklung fortzusetzen."

Björn Schierenbeck, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums beim SV Werder Bremen, meint: "Mit Dennis Lütke-Frie konnten wir einen äußerst talentierten Mittelfeldspieler von unserem Weg überzeugen. Trotz seines jungen Alters konnte Dennis schon erste Erfahrungen in der 3. Liga sammeln und wird so eine große Verstärkung für uns sein."

Die Abgänge des BVB II im Überblick:

Antonios Papadopoulos (FC Lugano), Samuel Bamba (VfL Bochum), Falko Michel (1. FC Magdeburg), Lion Semic (VfL Osnabrück), Dennis Lütke-Frie (Werder Bremen II), Jonah Husseck (RW Oberhausen), Franz Pfanne (Hansa Rostock), Ayman Azhil, Antonis Aidonis, Mario Suver, Bjarne Pudel, Ted Tattermusch, Marian Kirsch (alle Ziel unbekannt), Jermain Nischalke (1. FC Nürnberg, war ausgeliehen)