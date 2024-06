Siebter Neuzugang für die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund. Ein Flügelspieler wechselt vom Nachwuchs des Bundesliga-Vizemeisters zum BVB.

Babis Drakas wechselt zur U23 von Borussia Dortmund. Der 21-Jährige kommt von der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart und erhält einen Vertrag bis 2026. Für den Flügelspieler wird eine Ablöse fällig. Er ist der siebte Neuzugang der Schwarz-Gelben.

In der vergangenen Saison hatte er mit vier Treffern und zehn Assists einen großen Anteil am Drittliga-Aufstieg des VfB-Nachwuchs - damit war er der beste Vorlagengeber seiner Mannschaft. Der Rechtsfuß wechselte 2015 von der SG Sonnenhof Großaspach in die Jugendabteilung der Schwaben. In den zurückliegenden beiden Spielzeiten kam Drakas auf 57 Einsätze in der Regionalliga Südwest.

"Babis war ein wesentlicher Bestandteil der Stuttgarter U23 im Aufstiegsjahr. Er ist ein sehr schneller Spieler und wir erhoffen uns von ihm, dass er seine Mitspieler im letzten Drittel bestmöglich in Szene setzt und sich auch selbst das ein oder andere Mal in die Torschützenliste eintragen kann", erklärt Ingo Preuß, Sportlicher Leiter der U23 des BVB.

Drakas sagt über seinen Wechsel: "Nach zwei Jahren in der Regionalliga bin ich nun bereit, den nächsten Schritt zu gehen und in der 3. Liga zu spielen. Der BVB ist ein großartiger Verein und ich freue mich sehr, mein neues Team schon bald kennenzulernen. Ich habe natürlich mit dem Trainer über die Ausrichtung gesprochen und wir waren beide überzeugt, dass ich mit meiner Art Fußball zu spielen, sehr gut in die Mannschaft passen werde. Zudem freue ich mich auf die beeindruckenden Kulissen in der 3. Liga."

Zuvor sicherten sich die Dortmunder bereits die Dienste von Yannik Lührs (Hannover 96), Baran Mogultay (MSV Duisburg), Felix Paschke (Hamburger SV II), Jordi Paulina (USV Hercules), Niklas Jessen (St. Pauli II) und Ben Hüning (SC Wiedenbrück). Danylo Krevsun, Filippo Mané und Leonardo Posadas werden aus der eigenen U19 hochgezogen. Noa-Gabriel Simic kehrt zudem von seiner Leihe zurück.