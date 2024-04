3. Liga: Preußen Münster klettert auf Platz 3 und besiegelt Freiburg-Abstieg

Preußen Münster hat sich in der 3. Liga den Relegationsrang gekrallt. Auf der anderen Seite steht der erste Absteiger fest.

Nach zwei Niederlagen in der 3. Liga gegen die Top-Teams aus Regensburg und Ulm ist Preußen Münster wieder in der Spur. Gegen den Tabellenletzten Freiburg II gab es im ausverkauften Preußen-Stadion einen 2:0 (1:0)-Erfolg.

Mit Konsequenzen auf beiden Seiten. Die Preußen kletterten wieder auf Platz drei und dürfen weiter vom Durchmarsch träumen. Drei Zähler liegt der SCP vor Dynamo Dresden. Im Nachholspiel haben am Mittwoch der 1. FC Saarbrücken und Rot-Weiss Essen die Chance, mit einem Dreier auf zwei beziehungsweise einen Zähler an Münster heranzurücken). Die Gäste aus dem Breisgau sind nach der Niederlage hingegen auch rechnerisch in die Regionalliga abgestiegen.

Die Partie begann nach den letzten beiden Niederlagen wie gemalt für Münster. Denn Torjäger Joel Grodowski traf bereits nach sechs Minuten zum 1:0. Vorausgegangen war ein böser Schnitzer in der Freiburger Abwehr, an dessen Ende Grodowski aus wenigen Metern nur einschieben musste.

Auch in der Folge dominierten die Preußen die Partie, die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann kam auch zu Chancen, doch weitere Treffer fielen im ersten Durchgang nicht.





Nach der Pause verblasste die Partie, es gab wenig Konstruktives auf beiden Seiten. Gefahr entstand - wenn überhaupt - nur durch ruhende Bälle. In der 73. Minute dann beinahe die Entscheidung, doch Preußen-Angreifer Malik Batmaz scheiterte am Pfosten. Drei Minuten später war Batmaz dann doch zur Stelle. Das 2:0 bedeutete die Entscheidung in diesem Spiel.

Weiter geht es für Münster am Samstag (27. April, 14 Uhr) bei Viktoria Köln. Freiburg muss am Sonntag (28. April, 16:30 Uhr) gegen den SSV Ulm 1846 antreten.

So spielten Preußen Münster und der SC Freiburg II

Münster: Schulze Niehues - ter Horst, Hahn, Koulis, Böckle - Bouchama (90. Oubeyapwa), Mrowca (83. Preißinger), Bazzoli, Lorenz (77.Kyerewaa) - Grodowski (77. Steczyk), Batmaz (90. Wegkamp). - Trainer: Hildmann

Freiburg: Sauter - Lungwitz (46. Yilmaz), Lang, Fahrner (68. Ambros), Bichsel, Fallmann (88. Braun-Schumacher) - Rüdlin - Lienhard (68. Manzamb), Marino, Baur - Al Ghaddioui. - Trainer: Stamm

Tor: 1:0 Grodowski (6.), 2:0 Batmaz (76.)

Schiedsrichter: Patrick Kessel (Norheim)

Zuschauer: 12.794