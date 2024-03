3. Liga: So gehen Bielefeld und der MSV Duisburg in den Keller-Kracher

Die Alm wird kochen, wenn Arminia Bielefeld und der MSV Duisburg am Sonntagabend um Punkte gegen den Abstieg spielen. So gehen die Trainer die Partie an.

Der MSV Duisburg beschließt den Spieltag in der 3. Liga auf der vollen Alm. Bei Arminia Bielefeld geht es um richtig viel.

Die Ausgangslage ist klar. Freiburg II ist quasi abgeschüttelt. Der VfB Lübeck verlor am Sonntag bei Viktoria Köln und bleibt hinter dem MSV. Halle verlor am Wochenende auch, damit kann die Elf von Trainer Boris Schommers bei Arminia Bielefeld Big Points landen.

Gewinnt der MSV, dann springt er auf Platz 17 - und es fehlt nur noch ein Zähler zum rettenden Ufer. Eben auf die Arminia aus Bielefeld, die ihrerseits davonziehen kann, wenn sie den Kellerkrimi gewinnt.

Verliert der MSV, der auf dieselbe Elf setzt, die zuletzt zu Hause den 1. FC Saarbrücken schlagen konnte, dann sind es sieben Spieltage vor dem Ende der Spielzeit fünf Zähler Abstand - dann auf Waldhof Mannheim. Bei einem Remis wären es vier Punkte auf Bielefeld.

Das sagen die Trainer vor dem Spiel:

Michel Kniat: "Der Sieg am Samstag tat uns allen gut und war auch wahnsinnig wichtig. Wir haben diese Woche bewusst viele Trainingseinheiten öffentlich gemacht, damit viele Kinder in ihren Ferien zuschauen können und durften uns über viele Zuschauer freuen. Wir sind dafür verantwortlich, wie gut der Gegner ins Spiel kommt. Es liegt an uns, den Gegner in die eigene Hälfte zu drängen. Es wird ein ähnliches Spiel wie in Mannheim. Wir haben ein Heimspiel und wollen das gewinnen. Wir hatten in dieser Spielzeit schon viele wichtige Spiele und waren in Drucksituationen, von daher können wir mit der Situation umgehen und sind es schon fast gewohnt."

Boris Schommers:"Das ist ein brutal wichtiges Spiel. Wir haben trotzdem eine große Vorfreude und haben schon sehr oft unter Beweis gestellt, dass wir mit den Drucksituationen sehr gut umgehen können. Man merkt den Jungs dieses Selbstvertrauen und den Glauben an. Wir sind so selbstbewusst, dass wir uns nicht nur nach dem Gegner richten, sondern wir wollen unsere Automatismen auf den Platz bringen."

So spielen Arminia Bielefeld und der MSV Duisburg:

Bielefeld: Kersken - Lannert, Großer, Schneider, Oppie - Corboz, Wörl - Putaro, Schreck, Biankadi - Klos

MSV: Müller - Knoll, Senger, Flecksteinm Kölle - Pledl, Castaneda, Michelbrink, Engin - Esswein, Ginczek Schiedsrichter: Dr. Robert Kampka