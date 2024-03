Waldhof Mannheim feiert einen enorm wichtigen 2:1-Sieg bei Borussia Dortmund II. Auf den Rängen geraten allerdings einige Fans aneinander.

Waldhof Mannheim wird das Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund II so schnell nicht vergessen. Nicht nur, weil Julian Rieckmann in der 95. Minute doch noch den 2:1-Siegtreffer für die Gäste erzielte. Sondern auch, weil einigen Gästefans in der Schlussphase der Kragen platzte.

Rund um die 75. Minute machten sich nach Beobachtungen dieser Redaktion drei mutmaßliche Essener, die aber nicht der Ultraszene angehören, vermummt von der Tribünenseite über die Stehplätze auf den Weg hin zur Absperrung vor dem Gästeblock. Dort pöbelten sie die Waldhof-Fans an. Zum Hintergrund: Zwischen Borussia Dortmund und Rot-Weiss Essen gibt es eine Fanfreundschaft.

Ein paar Mannheimer sprangen direkt darauf an, woraufhin ein Fan das Tor durchbrach. Dann fiel der Treffer durch Rieckmann und mehrere Mannheimer kamen hinterher. Es gab eine Rennerei auf der oberen Ebene des Rings in der Roten Erde, Ordner versuchten dazwischenzugehen. Die Polizei marschierte auf. Einige Personen wurden daraufhin in Gewahrsam genommen.

Unfreiwillig zwischen die Fronten geriet eine belgische Jugendmannschaft, die ebenfalls neben dem Gästeblock stand. Es wurde niemand verletzt. Während des Spiels hing eine „Sektion Essen“ - Fahne, eine mit RWE-Symbol und eine mit Förderturm, am Zaun. Die Essener stimmten während der Partie bereits homophobe Sprechchöre an und pöbelten gegen die Mannheimer. Rund um den Treffer von Rieckmann eskalierte die Situation dann.

Das Spiel an sich war ebenfalls vor allem in der Schlussphase turbulent. Rieckmann hatte Waldhof in Führung gebracht (76.), Ole Pohlmann per Elfmeter ausgeglichen (90.+1). Die Dortmunder erkämpften sich vermeintlich das Remis, doch dann kam noch einmal Rieckmann und schoss die Mannheimer zum umjubelten Sieg.

Unter dem Strich ein schwaches Spiel mit einem am Ende verdienten Sieg für Mannheim. Die Gästefans feierten den Treffer in der Schlusssekunde voller Ekstase. Einige Waldhof-Anhänger stiegen nochmal auf den Zaun rauf und pöbelten in Richtung der Heimfans.

Durch den Sieg springt Waldhof Mannheim im Tabellenkeller auf Rang 15 und setzte den MSV Duisburg vor dem Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld am Sonntag, 31. März, 19:30 Uhr, mächtig unter Druck. Borussia Dortmund II ist Neunter.