Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Spieltage 35 bis 37 der 3. Liga zeitgenau terminiert. Rot-Weiss Essen und der MSV Duisburg spielen je einmal Freitag, Samstag und Sonntag.

Die Drittliga-Saison geht in die heiße Phase - und auch die Termine stehen nun endgültig fest. Sowohl Rot-Weiss Essen als auch der MSV Duisburg müssen an den Spieltagen 35 bis 37 jeweils noch einmal freitags, einmal samstags und einmal sonntags ran.

Die Essener empfangen zunächst den FC Ingolstadt am Sonntag, 28. April um 13.30 Uhr an der Hafenstraße, bevor es zum vorletzten Auswärtsspiel der Saison nach Sandhausen geht (Samstag, 4. Mai, 16.30 Uhr). Das letzte Heimspiel wird dann noch einmal zu einem echten Flutlicht-Highlight. 1860 München ist am Freitagabend, 10. Mai, zu Gast in Essen. Ab 19 Uhr rollt der Ball.

Der MSV empfängt derweil zunächst den SV Sandhausen an einem Samstag (27. April, 14 Uhr). Am darauffolgenden Freitag, 3. Mai, geht es zum VfB Lübeck (19 Uhr). Das letzte Heimspiel der Saison steht am Sonntag, 12. Mai, ab 13.30 Uhr gegen Erzgebirge Aue an.

Am 38. Spieltag müssen dann sowohl RWE als auch der MSV noch einmal auswärts ran. Die Duisburger reisen nach Dresden, Essen gastiert in Lübeck. Anstoß ist am Samstag, 18. Mai auf allen zehn Plätzen zeitgleich um 13.30 Uhr.

Die Spieltage 35 bis 38 im Überblick:

35. Spieltag

Freitag, 26. April

Arminia Bielefeld - VfB Lübeck (19 Uhr)

Samstag, 27. April

Viktoria Köln - Preußen Münster

MSV Duisburg - SV Sandhausen

Borussia Dortmund II - Erzgebirge Aue

1. FC Saarbrücken - Hallescher FC

Jahn Regensburg - Dynamo Dresden (alle 14 Uhr)

SC Verl - Waldhof Mannheim (16.30 Uhr)

Sonntag, 28. April

Rot-Weiss Essen - FC Ingolstadt (13.30 Uhr)

SC Freiburg II - SSV Ulm 1846 (16.30 Uhr)

SpVgg Unterhaching - 1860 München (19.30 Uhr)

36. Spieltag

Freitag, 3. Mai

VfB Lübeck - MSV Duisburg (19 Uhr)

Samstag, 4. Mai

Dynamo Dresden - SC Verl

SSV Ulm 1846 - Viktoria Köln

Erzgebirge Aue - Arminia Bielefeld

1860 München - Borussia Dortmund II

SC Freiburg II - Jahn Regensburg (alle 14 Uhr)

SV Sandhausen - Rot-Weiss Essen (16.30 Uhr)

Sonntag, 5. Mai

Preußen Münster - 1. FC Saarbrücken (13.30 Uhr)

Hallescher FC - SpVgg Unterhaching (16.30 Uhr)

FC Ingolstadt - SV Waldhof Mannheim (19.30 Uhr)

37. Spieltag

Freitag, 10. Mai

Rot-Weiss Essen - 1860 München (19 Uhr)

Samstag, 11. Mai

FC Ingolstadt - VfB Lübeck

Viktoria Köln - Jahn Regensburg

SpVgg Unterhaching - Dynamo Dresden

Arminia Bielefeld - Hallescher FC

Borussia Dortmund II - SSV Ulm 1846 (alle 14 Uhr)

Waldhof Mannheim - SV Sandhausen (16.30 Uhr)

Sonntag, 12. Mai

MSV Duisburg - Erzgebirge Aue (13.30 Uhr)

SC Verl - Preußen Münster (16.30 Uhr)

1. FC Saarbrücken - SC Freiburg II (19.30 Uhr)

38. Spieltag

Samstag, 18. Mai, 13.30 Uhr

VfB Lübeck - Rot-Weiss Essen

Dynamo Dresden - MSV Duisburg

Hallescher FC - Borussia Dortmund II

Erzgebirge Aue - Waldhof Mannheim

Jahn Regensburg - 1. FC Saarbrücken

Preußen Münster - SpVgg Unterhaching

SC Freiburg II - Viktoria Köln

SV Sandhausen - FC Ingolstadt

SSV Ulm 1846 - SC Verl

1860 München - Arminia Bielefeld