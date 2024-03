RWE: Ex-Profi-Schiri bestätigt - beide Elfmeter in Verl unberechtigt

Eigentlich sah es jeder, nur der Schiedsrichter nicht. Dem SC Verl wurden gegen RWE zwei Elfmeter zugesprochen, die keine waren. Die Bestätigung gab es von einem Ex-Profi-Referee.

Sie waren Anlass für viele Emotionen am Sonntag. Die beiden Elfmeter, die dem SC Verl im Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen (1:1) zugesprochen wurden.

Beim Stand von 1:0 für RWE gab es Strafstoß Nummer eins, über den RWE-Coach Christoph Dabrowski wütete: "Jetzt verraten Sie mir, was der Andi Wiegel machen muss? Wo soll er mit der Hand hin? Ich glaube, das ist nicht mal der Strafraum. Das ist ein Wahnsinn, diesen Elfmeter zu geben. Und danach noch den zweiten Strafstoß zu geben, wo er zuvor so ein Eierding gepfiffen hat, da hab ich kein Verständnis für."

Was war passiert: Ein Schuss wurde von Essens Andreas Wiegel geblockt - das allerdings mit komplett anliegendem Arm, daher bestätigt der ehemalige Profi-Schiedsrichter Babak Rafati die Aussage von Dabrowski. Er erklärte gegenüber "liga3-online": "Nach einem Schuss von Wolfram dreht sich Wiegel um und will den Ball aus kurzer Distanz blocken. Dabei hat er den Arm am Körper angelegt, bekommt das Spielgerät aber trotzdem an den Ellenbogen. Das ist jedoch kein strafbares Handspiel, sodass eine Fehlentscheidung vorliegt, einen Elfmeter zu pfeifen. Solch eine Fehlentscheidung nach dem Spiel vor der Kamera zuzugeben, würde für Klarheit bei allen Beteiligten sorgen, weil sonst hierbei alle wieder glauben, dass das die aktuelle Handspielauslegung ist."

Kurz vor dem Ende gab es dann den zweiten Pfiff, wieder für den SC Verl. Diesmal soll Thomas Eisfeld Verls Paetow geschubst haben.

Auch hier sieht Rafati einen Pfiff, den es nicht hätte geben dürfen: "Nach der Flanke in den Strafraum kommt es zu einem Zweikampf zwischen Paetow und Eisfeld. Dabei läuft Paetow zum Ball und bekommt von hinten einen leichten Schubser von Eisfeld. Er wäre womöglich nicht mehr an den Ball gekommen, sodass der leichte Schubser des Angreifers zum Anlass genommen wird, sich fallen zu lassen. Eine Situation, die Stürmer typischerweise dankbar annehmen. Das Fallmuster des Angreifers passt allerdings nicht zum Vergehen. Er hat beide Füße auf dem Boden, ist nicht bereits in der Luft und hat somit mehr Halt. Der leichte Schubser ist nicht ursächlich für das Zufallkommen. Alles in allem liegt kein Foulspiel vor. Das Vergehen reicht für einen Elfmeter einfach nicht aus, sodass ein „soft penalty“ gepfiffen wird. Eine Fehlentscheidung."