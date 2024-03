So langsam wird es für die SG Dynamo Dresden eng. Verspielt der Traditionsklub etwas erneut den Aufstieg in die 2. Bundesliga?

Dynamo Dresden kann in der 3. Liga nicht mehr gewinnen. Nach der Niederlage im Sachsen-Derby gegen Erzgebirge Aue, dem 2:2 gegen Rot-Weiss Essen folgte die nächste Derby-Pleite.

Beim Halleschen FC unterlag der selbsternannte Aufstiegsfavorit vor über 13.000 Fans mit 0:1. Sieben Minuten vor dem Schlusspfiff erzielte Dominic Baumann das Tor des Tages für den Abstiegskandidaten HFC.

Dynamo-Kapitän Stefan Kutschke sprach nach der Partie im MDR-Interview Tacheles: "Wir sind in alte Muster verfallen, einfache Mittel haben gegen uns gereicht. Schon in den ersten Minuten brennt es bei uns lichterloh. Wo ist unsere Körpersprache, wo haben wir uns gewehrt, wo sind wir in die Zweikämpfe gegangen?. Das war nicht Dynamo Dresden würdig!"

Der 35-jährige Kutschke, der nach der vergangenen Saison den Dynamo-Fans den Aufstieg in 2023/2024 versprach, appellierte an seine Mannschaftskollegen: "Jeder sollte sich die Frage stellen und in den Spiegel schauen, ob er das große Ziel noch will und ob er alles dafür getan hat. Ich glaube, dass das nicht der Fall war. Wir brauchen nicht von 2. Liga oder Bundesliga sprechen, wo sich viele Spieler sehen, wenn ich dem Druck 3. Liga nicht standhalte. Der Ton wird jetzt rauer. Aber damit muss ich umgehen können, wenn ich bei Dynamo unterschrieben habe."

Die Statistik zum Spiel

Hallescher FC: Schulze – Lofolomo, Gayret, Bonga (81. Berko), Halangk (72. Kreuzer), Deniz, Hug, Halimi (90. Casar), Baumann, Landgraf, Nietfeld

SG Dynamo Dresden: Broll – Park, Ehlers (84. Schäffler), Bünning, Kammerknecht, Will, Herrmann (58. Arslan), Hauptmann, Borkowski (58. Lemmer), Kutschke (69. Meißner), Zimmerschied (84. Cueto)

Schiedsrichter: Florian Exner

Tor: 1:0 Baumann (83.)

Gelbe Karten: Kutschke (7.), Lofolomo (53.), Landgraf (62.), Lemmer (71.), Kreuzer (80.), Zimmerschied (82.)

Gelb-Rote Karten: Lemmer (90. +1)

Zuschauer: 13.114