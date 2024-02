Der SV Lippstadt muss den Abgang seines Chefscouts und Jugend-Sportchefs verdauern. Ihn zieht es zu einem Drittligisten.

In der Regionalliga West kämpft der SV Lippstadt in dieser Saison gegen den Abstieg und musste zuletzt einen Rückschlag hinnehmen. Zwar trotzte der SVL Fortuna Köln ein 2:2-Remis ab, fiel aber dennoch ans Ende der Tabelle zurück und muss im letzten Drittel der Saison einen echten Kraftakt hinlegen, um die Klasse abermals zu halten.

Unabhängig von der Ligazugehörigkeit werden die Ostwestfalen bei der Zusammenstellung des Kaders auf die Expertise eines neuen Chefscouts vertrauen müssen. Denn André Fikus, aktuell in dieser Funktion tätig, wird den Verein zum März verlassen.

Er wechselt in den Profibereich und wird künftig das Scouting des Drittligisten SC Verl verantworten. Damit müssen sich die Lippstädter auch nach einem neuen Sportlichen Leiter für die Jugendabteilung umschauen, denn dieses Amt lag ebenfalls bei Fikus. Der 34-Jährige war seit 2021 als Chefscout des SVL tätig. Er kam damals aus der Nachwuchsabteilung des VfL Bochum in den Kreis Soest zurück. Fikus war bereits zuvor in Lippstadt tätig.

In Verl tritt Fikus die Nachfolge von Stephan Engels an, der im Winter als Kaderplaner zu 1860 München wechselte. "Ich bin mir sicher, dass Verl genau der richtige Verein ist, um den nächsten Schritt in meiner Karriere zu gehen", wird Fikus von der Lippstädter Zeitung "Der Patriot" zitiert. Bei seinem bisherigen Verein bedauert man den Abschied derweil.

"Mit André verlieren wir einen großartigen Menschen und einen absoluten Könner seines Faches. Mit seinem super Netzwerk und seinem überragenden Blick für Talente hat er großen Anteil am sportlichen Erfolg der Jugendabteilung", sagt Jugendleiter Uwe Jürgenhake. "Es war nur eine Frage der Zeit, bis dieses Talent auch von anderen Vereinen erkannt wurde. Natürlich ist das auch eine Auszeichnung für unsere Arbeit in der Jugend insgesamt. Wir haben nicht nur gute Spieler, sondern auch ein tolles Team hinter den Teams."

Einen Nachfolger als Sportlichen Leiter der Nachwuchsabteilung hat Lipptstadt bereits gefunden. Der U17-Cheftrainer Alexander Brinschwitz tritt die Fikus-Nachfolge an.