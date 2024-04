SC Verl: Nächste Personalie fix - Zukunft des Sportlichen Leiters geklärt

Weiter geht es mit den Personal-News vom SC Verl. Die Ostwestfalen stellen die Weichen für die nächste Drittliga-Saison.

Sebastian Lange bleibt als Sportlicher Leiter beim SC Verl an Bord. Wie der Drittligist am Mittwoch, 24. April, bekanntgab, hat der 36-Jährige seinen im Sommer auslaufenden Vertrag verlängert. Lange bleibt damit hauptverantwortlich für die sportliche Strategie, die Zusammenstellung des Profikaders und des Funktionsteams.

Lange hat sich in den vergangenen Jahren auch um den Ausbau der Scoutingabteilung des SC Verl gekümmert. "Unser Verein hat sich in den letzten Jahren toll entwickelt, die Arbeit in unserem Team macht mir sehr viel Spaß. Wir wollen weiterhin daran arbeiten, unsere Prozesse und Strukturen so aufzubauen, dass sportlicher Erfolg bei uns dauerhaft möglich ist", sagte Lange.

Und weiter: "Ich freue mich auf diese Herausforderung und möchte weiter dazu beitragen, den Fußballstandort Verl weiterzuentwickeln." Lange war 2013 als Torhüter zum Sportclub gekommen und gehörte ab 2017 zum Trainerstab der 1. Mannschaft, mit der er unter anderem den Aufstieg in die 3. Liga erreichte.

"Mit ihm haben wir die Schlüsselposition des sportlichen Leiters weiterhin optimal besetzt und können die sportliche Entwicklung mit Kontinuität systematisch vorantreiben", sagte Verwaltungsrat Stefan Beckhoff.

Auch Verwaltungsratssprecher André Theilmeier freute sich über Langes Verlängerung: "Der sportliche Erfolg des Vereins in den vergangenen Jahren steht natürlich im engen Zusammenhang mit Sebastians Arbeit. Er verfolgt und optimiert konsequent die sportliche Ausrichtung des Vereins und baut den Leistungsbereich mit begrenztem Budget zukunftsgerichtet und erfolgsorientiert aus."

In der 3. Liga können die Verler mit dem Klassenerhalt planen. Elf Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz bei noch vier ausstehenden Spielen - es müsste mit dem Teufel zugehen, sollten die Ostwestfalen das noch verspielen. Derzeit belegt der SC Verl einen soliden 13. Rang. Als Nächstes steht am Samstag, 27. April, ein Heimspiel gegen Waldhof Mannheim auf dem Programm.