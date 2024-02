Der SC Preußen Münster scheint aktuell nicht aufzuhalten zu sein. Nach 26 Spielen stehen nun 40 Punkte zu Buche.

Der Adler fliegt und fliegt: Der SC Preußen Münster ist nach den Siegen gegen Borussia Dortmund II und VfB Lübeck bei 40 Saisonpunkten angelangt.

Der Aufsteiger ist weit entfernt von den Abstiegsrängen und hat nur noch sieben Zähler Rückstand auf Platz drei. Der Auftritt beim 3:0-Erfolg in Lübeck war - einmal mehr - sehr vielversprechend.

Torschütze Niko Koulis meinte nach den Punkten zehn bis zwölf in sechs Spielen in 2024 gegenüber "nullsechs.tv": "Im Moment macht es sehr viel Spaß. Wenn es läuft, dann läuft es. Mit dieser Mannschaft macht es einfach Bock. Wir freuen uns sehr und werden jetzt eine schöne Heimfahrt haben. Danke auch an die Fans, die uns wieder super unterstützt haben. Jetzt heißt es: einfach so weitermachen."

Am kommenden Freitag (23. Februar, 19 Uhr, RevierSport-Liveticker) kommt der MSV Duisburg, zuletzt auch zweimal in Folge siegreich, an die Hammerstraße. Joel Grodowski, der ebenfalls in Lübeck traf, freut sich schon: "Wir wollen gegen Duisburg unter Flutlicht daran anknüpfen und gewinnen. Auf den letzten beiden Spielen können wir drauf aufbauen."

Wie die Spieler aktuell dem Ball hinterher jagen und hetzen, da geht mir das Herz auf. Die Jungs sind mittlerweile auch zu Freunden geworden und das sieht man auch auf dem Platz. Darauf können wir stolz sein Sascha Hildmann

Sascha Hildmann, Trainer der Münsteraner, ist aktuell nur voll des Lobes für sein Team: "Nach diesem anstrengenden Dienstagsspiel in Dortmund wussten wir, dass wir genau so weitermachen müssen. Wir haben gegen Lübeck auf eine Mannschaft getroffen, die um das sportliche Überleben kämpft. Wir haben das super gemacht. Wie die Spieler aktuell dem Ball hinterher jagen und hetzen, da geht mir das Herz auf. Die Jungs sind mittlerweile auch zu Freunden geworden und das sieht man auch auf dem Platz. Darauf können wir stolz sein."

Die Statistik zum Spiel

VfB Lübeck: Klewin – Sommer, Kastenhofer, Reddemann, Sternberg – Hauptmann, Egerer (46. Boland), Taffertshofer, Velasco (63. Schneider) – Beleme (46. Facklam), Herzog (71. Farona Pulido)

SC Preußen Münster: Schulze Niehues – ter Horst, Scherder, Koulis, Schad – Deters (66. Bouchama), Mrowca (88. Grote), Bazzoli, Lorenz (78. Oubeyapwa) – Grodowski (78. Kyerewaa) Batmaz (66. Wegkamp)

Schiedsrichter: Nicolas Winter

Tore: 0:1 Koulis (9.), 0:2 Grodowski (19.), 0:3 Batmaz (43.)

Gelbe Karten: Sternberg, Reddemann / Mrowca, Bouchama

Zuschauer: 5.263