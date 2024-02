Afrika- & Asiencup BVB-Profi im Halbfinale, Zweitliga-Spitzenreiter erwartet Duo zurück - Der Stand

Beim Afrika- und beim Asiencup stehen die Halbfinals an. In Asien haben gleich drei Bundesligaprofis gute Chancen auf den Titel. In Afrika kommt es zum Duell Haller gegen Silas.