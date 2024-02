Was für ein Wahnsinn an der Hafenstraße: Rot-Weiss Essen hat in der Schlussphase das Spiel gegen den SC Freiburg II gedreht und den nächsten Dreier eingefahren.

Die U23 des SC Freiburg schockte alle Essener: Das Schlusslicht der 3. Liga, das bis zum Spiel in Essen gerade einmal zehn Zähler auf dem Konto hatte, führte bis zur 88. Minute mit 3:2 an der Hafenstraße, bevor das Stadion in Bergeborbeck explodierte.

Geburtstagskind Nils Kaiser, der 22 Jahre alt wurde, schoss in der 89. Minute das 3:3 und Moussa Doumbouya verwandelte in der Nachspielzeit einen Elfmeter zum 4:3 - aus 2:3 machte RWE in der Schlussphase ein 4:3!

Rot-Weiss Essen begann so wie immer in den bisherigen Heimspielen der Saison: Selbstbewusst und angriffslustig. Schon nach zehn Minuten die Riesenchance für RWE. Lucas Brumme leitete einen Angriff stark ein und dann ging es schnell: Marvin Obuz schickte Leonardo Vonic, der Stürmer zog an seinem Freiburger Gegenspieler vorbei und schoss aus zehn Metern ganz knapp vorbei. Vonic' Reaktion: Er haute mit beiden Fäusten auf den Rasen. Diesen Treffer hatte er sich eigentlich verdient.

Doch nur 13 Minuten später machte Vonic, der in der 22. Minute noch mit einem Kopfball am glänzend parierenden Benjamin Uphoff scheiterte, es als Vorlagengeber besser: Wieder flankte Brumme, Vonic legte im Strafraum bärenstark ab und Eisfeld drosch das Leder in die Maschen - 1:0 für RWE (23.).

Von den Freiburgern war kaum etwas zu sehen - im Gegenteil: Die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski drückte auf das 2:0. In der 31. Minute hatte RWE die dicke Chance: Torben Müsel spielte einen klasse Pass auf Brumme, der sich aus 20 Metern ein Herz fasste und gekonnt abschloss, wieder konnte Uphoff parieren.

Wie aus dem Nichts fiel dann der Freiburger Ausgleich: Nach einem langen Ball war RWE zu unsortiert, Mika Baur nahm den Ball direkt und traf zum 1:1 (40.). Nur 120 Sekunden später dann der Schock für die Rot-Weissen. Die Breisgauer kombinierten sich durch das Mittelfeld und Hamadi Al Ghaddioui, einst bei Borussia Dortmund II, Sportfreunde Lotte und SC Verl unter Vertrag, vollendete den Angriff zum 2:1 (42.) für die Gäste. "Da sind wir einfach viel zu passiv und drücken hinter nicht raus. Die Freiburger konnten unbedrängt den Ball laufen lassen", ärgerte sich Christian Flüthmann, Essens Sportdirektor, in der Halbzeitpause gegenüber "Magenta TV".

Der Ärger sollte zu Beginn der Halbzeit schon wieder verflogen sein. Nach einem Angriff über Isaiah Young und Marvin Obuz staubte Vonic in der Mitte ab - 2:2 (49.)

Der Schock für RWE folgte rund zehn Minuten später: Wieder, wie in Durchgang eins, kam der Gast zu einem Torerfolg. RWE ließ sich im Defensivverbund zu einfach ausspielen und Baur traf aus spitzem Winkel zum 3:2 (57.).

Das Dabrowski-Team versuchte in der Folgezeit - auch mit einem Dreierwechsel in der 66. Minute, siehe Statistik - in der Offensive wieder Torchancen zu kreieren. Aber lange wollte dem Gastgeber nichts Gefährliches vor dem Freiburger Tor mehr gelingen. Bis zu den Toren von Kaiser (89.) und Doumbouya (90.+1, Foulelfmeter).

Die Statistik zum Spiel:

Rot-Weiss Essen: Golz - Voufack (66. Wiegel), Rios Alonso, Kourouma, Brumme - Müsel - Young, Harenbrock, Eisfeld (66. Kaiser), Obuz - Vonic (66. Berlinski)

SC Freiburg II: Uphoff - Lungwitz (55. Bouebari), Rüdlin (46. Wörner), Müller, Al Ghaddioui (55. Breunig), Baur, Fahrner (46. Fallmann), Bichsel, Lang, Johansson, Marino

Schiedsrichter: Tobias Wittmann

Tore: 1:0 Eisfeld (23.), 1:1 Baur (40.), 1:2 Al Ghaddioui (42.), 2:2 Vonic (49.), 2:3 Baur (57.), 3:3 Kaiser (89.), 4:3 Doumbouya (90.+1, Foulelfmeter).

Zuschauer: 14.507

Gelbe Karten: Berlinski, Kaiser, Doumbouya - Fahrner, Rüdlin, Wörner, Breunig