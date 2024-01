Drittligist TSV 1860 München hat am Mittwoch, 31. Januar, den dritten neuen Spieler des Tages vorgestellt.

Erst am Mittwochvormittag - 31. Januar - stellte der TSV 1860 München mit Abdenego Nankishi (Werder Bremen, ausgeliehen)und Max Reinthaler (SV Wehen Wiesbaden) Zwei Zugänge vor. RevierSport berichtete.

Aber das war's noch nicht in Sachen Zugänge. Wenige Stunden später stellten die Sechziger mit Semih-Serhat Güler den dritten neuen Profi des Tages vor.

Der Stürmer kam in der laufenden Saison gerade einmal zu zehn Kurzeinsätzen - insgesamt nur 69 Einsatzminuten - für den FC Hansa Rostock. Güler war an der Ostsee nicht mehr glücklich und suchte einen Verein, in dem wieder mehr auf ihn gesetzt wird. 1860 wird ihm solch eine Bühne bieten.

"Aufgrund der Verletzung von Joël Zwarts, dessen Heilungsverlauf nicht exakt vorgezeichnet werden kann, haben wir im Sturmzentrum den größten Handlungsbedarf gesehen. Wir haben bewusst keine schnelle, sondern eine gute Lösung gesucht und sind davon überzeugt, diese mit Semih gefunden zu haben. Er ist ein schneller, beidfüßiger Mittelstürmer, der nicht nur auf der 9, sondern auch auf den Außenpositionen einsetzbar ist. Er gibt uns somit weitere Variabilität in der Offensive. Vielen Dank an die Verantwortlichen an der Ostsee für die professionelle und wertschätzende Zusammenarbeit, die eine gute Lösung für alle Beteiligten ergeben hat", sagt Dr. Christian Werner, Geschäftsführer Sport des TSV 1860 München.

Der TSV 1860 München ist einer der klangvollsten Namen in der 3. Liga. Ich freue mich darauf, meine neuen Teamkollegen, die Stadt, den Verein und die Fans kennenzulernen. Ich hatte bislang sportlich noch keine Berührungspunkte mit dem TSV 1860 München, habe aber viel Gutes gehört und kann es kaum erwarten, im ausverkauften Grünwalder Stadion einzulaufen. Semih-Serhat Güler

Auch in München weiß man natürlich um die Torjäger-Qualitäten des gebürtigen Kölner. In der Saison 2022/2023 erzielte Güler für den Wuppertaler in 29 Spielen satte 23 Treffer und bereitete neun weitere Tore vor.

Er wurde Torschützenkönig der Regionalliga West und hatte mehrere Offerten aus der 3. Liga und 2. Bundesliga vorliegen. Wechsel zu Preußen Münster und dem SC Verl lehnte er ab, entschied sich letztendlich für eine Unterschrift beim FC Hansa Rostock. Wohl ein Fehler. Nun der Neustart in München.

Die Löwen haben nach 22 Begegnungen 25 Punkte auf dem Konto und stehen gerade einmal zwei Punkte über dem Strich. Am Wochenende, Samstag (3. Februar, 14 Uhr), geht es für den TSV zum FC Erzgebirge Aue. Vielleicht dann nicht nur mit Abdenego Nankishi und Max Reinthaler sondern auch Semih-Serhat Güler in der Startelf.

Er ist auf jeden Fall heiß - Güler: "Der TSV 1860 München ist einer der klangvollsten Namen in der 3. Liga. Ich freue mich darauf, meine neuen Teamkollegen, die Stadt, den Verein und die Fans kennenzulernen. Ich hatte bislang sportlich noch keine Berührungspunkte mit dem TSV 1860 München, habe aber viel Gutes gehört und kann es kaum erwarten, im ausverkauften Grünwalder Stadion einzulaufen."