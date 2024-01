Der Drittliga-Tabellenzweite SG Dynamo Dresden hat einen Offensivspieler in die Regionalliga Nordost verliehen.

Die SG Dynamo Dresden und der FC Energie Cottbus haben sich auf ein erneutes Leihgeschäft von Jan Shcherbakovski verständigt. Der 22-jährige Offensivspieler wird bis zum Saisonende wieder in Cottbus spielen und am Dienstag ins Training einsteigen.

"Die Situation um Jan hat sich seit dem Sommer nicht verändert. Wir können ihm aktuell keine Spielzeit gewährleisten. In Cottbus hat er nun die Möglichkeit, sein Können über Einsatzzeiten zu präsentieren und voranzutreiben", sagt Dresdens Sportgeschäftsführer Ralf Becker.

Shcherbakovski wechselte im Sommer 2022 vom Halleschen FC an die Elbe. Bereits in der vergangenen Saison war der 22-Jährige an den FC Energie Cottbus verliehen. In 16 Partien gelangen ihm dabei drei Tore und fünf Vorlagen. Zudem spielte er mit den Lausitzern die Aufstiegsrelegation zur 3. Liga. Dabei musste sich Shcherbakovski mit dem FC Energie am Ende der Spielvereinigung Unterhaching geschlagen geben.

"Mit Jan bekommen wir eine weitere Offensivoption für unsere Mannschaft dazu. Dass wir dort Bedarf haben, das konnten wir nicht zuletzt am Samstag in Erfurt sehen. Jan kennt uns sowie den Club und er hat das Zeug, um auch die eine oder andere unkonventionelle Aktion in unser Spiel zu bringen. Er erfüllt zudem auch die Voraussetzung für die U-Spieler-Regelung, was nicht unwesentlich ist. Die Gespräche mit Dynamo waren sehr gut und wir hoffen, dass erneut alle drei Parteien von diesem Leihgeschäft profitieren werden", sagte Cottbus-Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz.

Der in Weißrussland geborene Shcherbakovski verbrachte seine fußballerische Jugendzeit beim FC Stern und Hertha BSC in Berlin, erzielte später im Seniorenbereich in 52 Drittligaspielen für den Halleschen FC insgesamt fünf Tore, bevor er nach Dresden wechselte.

Der 1,75 Meter große flexible Mittelfeldmann trug bei seinem erste Leihgeschäft in Cottbus in 14 Pflichtspielen das Energie-Trikot, in dem er drei Tore erzielen und fünf Assists besteuern konnte. Der frühere weißrussische U19-Nationalspieler soll nun beim FC Energie Cottbus erneut Spielpraxis sammeln und dem Team im weiteren Saisonverlauf im Aufstiegskampf helfen.