Nach einer torlosen ersten Halbzeit kam Rot-Weiss Essen perfekt aus der Pause, brachte Viktoria Köln doch noch einmal ins Spiel, konnte letztlich aber einen 3:1-Sieg feiern.

Rot-Weiss Essen hat sich nach dem bitteren 1:2 in Aue zurückgemeldet und das Heimspiel gegen Viktoria Köln mit 3:1 für sich entschieden. Am Ende einer munteren ersten Halbzeit ging es jedoch zunächst torlos in die Kabinen.

Bei den Essenern scheiterte Torben Müsel ebenso an Viktoria-Keeper Ben Voll (12.), wie Vinko Sapina aus der zweiten Reihe (20.). Für die Viktoria probierte sich Donny Bogicevic aus der Distanz, und verfehlte nur knapp (25.).

Doch nach dem zur Pause leistungsgerechten aber noch torlosen Unentschieden nahm die Partie in Durchgang zwei mächtig Fahrt auf. Erst scheiterte Leonardo Vonic aus kurzer Distanz noch an Voll (47.), kurz darauf war er jedoch einen Schritt vor Simon Handle zur Stelle, der den Essener Stürmer traf und einen Elfmeter verschuldete. Sapina trat an und verwandelte eiskalt (50.).

Vonic erhöht

Essen machte nun Druck und spielte auf das zweite Tor - mit Erfolg. Diesmal war Vonic per Kopf zur Stelle, nachdem Voll einen Lupfer von Isaiah Young noch abwehren konnte (55.).

Rot-Weiss Essen: Golz - Voufack (67. Wiegel), Rios Alonso, Götze, Brumme - Müsel (88. Rother), Sapina - Obuz, Harenbrock (80. Eisfeld), Young (80. Etri) - Vonic (80. Berlinski) Viktoria Köln: Voll - Schultz (84. Greger), Lorch, Dietz - Koronkiewicz, Russo, Bogicevic, Handle (84. Lopes Cabral) - Philipp (69. Najar), Marseiler (69. Anselm) - Becker Tore: 1:0 Sapina (50./FE.), 2:0 Vonic (55.), 2:1 Bogicevic (58.), 3:1 Eisfeld (90.) Gelbe Karte: Rios Alonso - Dietz, Marseiler Schiedsrichter: Patrick Schwengers Zuschauer: 13.887

Doch statt die vermeintlich komfortable Führung sicher runterszuspielen, machte sich Rot-Weiss das Leben selbst wieder schwer. Nur drei Minuten nach dem 2:0 erlaubte sich Eric Voufack im eigenen Sechzehner einen katastrophalen Fehlpass, in dessen Folge Bogicevic den Kölner Anstoß besorgte (58.).





Eisfeld macht den Deckel drauf

So blieb die Partie bis zum Schluss völlig offen mit Chancen auf beiden Seiten. Das bessere Ende behielt RWE allerdings für sich. In der 90. Minute machte Thomas Eisfeld endgültig den Deckel drauf. Am Ende eines gut ausgespielten Konters fand Ron Berlinski den Joker, der direkt vollendete und die Hafenstraße erlöste.

Essen schiebt sich damit zumindest über Nacht wieder an den Relegationsplatz ran, den der SSV Ulm 1846 weiterhin mit der besseren Tordifferenz belegt. Die Ulmer können jedoch morgen in Bielefeld nachlegen.