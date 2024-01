3. Liga: Abstiegskandidat holt neuen Torwart - Aufstiegsanwärter verleiht Abwehrspieler

Noch bis zum 1. Februar hat das Winter-Transferfenster 2024 geöffnet. Und auch in der 3. Liga wird weiter fleißig transferiert. So auch bei einem Auf- und Abstiegskandidaten.

Die Torwart Lukas Schneller verstärkt ab sofort die zweite Mannschaft des SC Freiburg, die Tabellenletzter der 3. Liga ist und bereits einen Elf-Punkte-Rückstand auf das rettende Ufer besitzt. Der 22-Jährige kommt per Leihe vom FC Bayern München II in den Breisgau.

Der gebürtige Münchner wechselte mit elf Jahren von seinem Heimatverein TSV Moosach in die Nachwuchsabteilung der Bayern. Dort durchlief er alle Jugendmannschaften, ehe er 2020 in den Kader der zweiten Mannschaft rückte.

In seiner ersten Senioren-Saison bei der Zweitvertretung sammelte Schneller mit zehn Einsätzen erste Drittliga-Erfahrung. In der bisherigen Saison stand er in sechs Spielen in der Regionalliga Bayern auf dem Platz.

Während Schneller aus der Regionalliga Bayern in die 3. Liga wechselt, nimmt David Udogu den umgekehrten Weg. Der Verteidiger des Aufstiegsaspiranten FC Ingolstadt - nur vier Punkte hinter Platz drei - wird ausgeliehen und bis zum 30. Juni 2024 für den FV Illertissen seine Fußballschuhe schnüren.

Über die Jugend der SpVgg Greuther Fürth und SG Quelle Fürth kam Udogu 2018 zum FCI. Damit bestritt der 20-Jährige ab der U16 den Schanzer Weg und empfahl sich mit seinen Leistungen in der Folge für die Profis, bei denen er im Januar des letzten Jahres sein Debüt gab.

In dieser Saison absolvierte der gebürtige Altöttinger neun Pflichtspiele für die Reserve sowie mehrere Landespokal- und Testspieleinsätze bei den Profis. Im vergangenen Dezember meldete sich Udogu – nach überstandener Sprunggelenksverletzung – im Trainingsbetrieb der ersten Mannschaft zurück. Nun soll der 1,82 Meter große Abwehrspieler beim Tabellensechsten der Regionalliga Bayern weitere wertvolle Einsatzzeiten sammeln.

"David Udogu ist ein junger Spieler mit viel Potenzial. Aufgrund seiner Verletzung im vergangenen Herbst konnte er sich zuletzt leider nicht empfehlen. Daher freut es uns, dass David in der Regionalliga zu alter Stärke zurückfinden und sich dort weiterentwickeln kann. Wir wünschen ihm für seine Zeit in Illertissen alles Gute", begründet FCI-Sportdirektor Ivo Grlic die Leihe.