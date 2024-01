Der FC Viktoria Köln hat an diesem Wochenende keine Drittliga-Partie bestritten, dafür aber einen neuen Spieler verpflichtet.

Der FC Viktoria Köln verstärkt sich in der Defensive und verpflichtet Sidny Lopes Cabral. Der 21-jährige linke Außenverteidiger kommt von Nordost-Regionalligist FC Rot-Weiß Erfurt und stößt ab sofort zum Kader von Chefcoach Olaf Janßen.

Stephan Küsters, Sportlicher Leiter beim FC Viktoria Köln, sagt: "Wir hatten Sidny schon länger im Auge. Mit seiner Art, Fußball zu spielen, ist er bei uns in den Fokus geraten. Er ist beidfüßig stark und somit vielseitig einsetzbar, kann auf der linken und auf der rechten Schiene spielen. Er hat ein gutes Tempo und passt damit genau in unsere Spielweise."

Cabral kam 2002 in Rotterdam zur Welt und bestritt bereits ein A-Länderspiel für Kap Verde. Dafür empfahl sich der 21-Jährige dank starker Leistungen in Erfurt, bei den Thüringern war er in 52 Pflichtspielen an 13 Treffern beteiligt. In der laufenden Saison spielte er 15 mal und konnte vier Tore auflegen.

Ausgebildet wurde der Abwehrspieler in den Jugendabteilungen von Feyenoord Rotterdam und Twente Enschede, 2021 fand er nach einem Jahr im schwedischen Helsingborg den Weg nach Deutschland. Nach zweieinhalb Jahren in Erfurt wagt der Defensivflitzer nun den nächsten Schritt ins Rechtsrheinische der Domstadt.

Sidny Lopes Cabral freut sich auf die Herausforderung in der 3. Liga: "Ich freue mich auf die Zeit in Köln und bin bereit für den nächsten Schritt. Ich hatte zweieinhalb schöne Jahre in Erfurt und möchte mich nun bei Viktoria beweisen. Ich möchte meine Stärken - mein Tempo, meine Arbeit gegen den Ball - auch in Zukunft auf den Platz bringen."

An diesem Wochenende sollte Viktoria Köln gegen den 1. FC Saarbrücken in die Restrunde starten. Doch das Spiel wurde aufgrund des winterlichen Wetters im Rheinland abgesagt.

Am Dienstag (23. Januar, 19 Uhr, RevierSport-Liveticker) geht es für die Viktoria zu Rot-Weiss Essen. Gut möglich, dass Cabral dann sein Viktoria-Debüt an der Hafenstraße geben wird.