Felix Herzenbruch kehrt auf die Fußballbühne zurück. Der Innenverteidiger spielt die Rückrunde in der Regionalliga West.

Ende Oktober verkündete Felix Herzenbruch im RevierSport-Gespräch seine Pläne für die Zukunft. Damals sagte der zu diesem Zeitpunkt vereinslose 31-Jährige: "Mein Ziel ist es, dass ich zur Winterpause einen neuen Verein finde."

Gesagt, getan. Denn wie RS erfuhr, schließt sich Herzenbruch zur Rückrunde der SSVg Velbert an. Der ehemalige Publikumsliebling von Rot-Weiss Essen wird somit wieder in der Regionalliga West seine Schuhe schnüren. In dieser Spielklasse hatte der kompromisslose Innenverteidiger bereits für RWE, Rot-Weiß Oberhausen und den Wuppertaler SV 212 Spiele bestritten.

Auf Nachfrage dieser Redaktion bestätigte Herzenbruch seinen Wechsel nach Velbert. Der Familienvater unterschieb einen Vertrag bis zum Saisonende:

"Ich habe mich dann doch dazu entschlossen, die Fußballschuhe nochmal zu schnüren. Die Aufgabe bei der SSVg Velbert passt einfach perfekt zu meinem Leben - sowohl privat, aber auch beruflich mit meinem Studium und fußballerisch. Velbert spielt in der Regionalliga und der Verein trainiert abends. Das war für mich einfach die logischste Alternative. Der Vertrag läuft bis zum Saisonende. Es freut mich, dass ich wieder Woche für Woche auf dem Platz stehen kann."

Nach der Hinrunde steht Velbert in der Regionalliga West auf dem letzten Tabellenplatz. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt sieben Zähler, allerdings hat die SSVg noch im Vergleich zu Borussia Mönchengladbach II eine Partie in der Hinterhand.

Mit Felix Herzenbruch konnte der Aufsteiger nun auf dem Transfermarkt für Furore sorgen. Schließlich gehörte der routinierte Abwehrmann noch im letzten Jahr zum Stammpersonal von Drittligist Rot-Weiss Essen (insgesamt 74 Drittliga-Partien). Jetzt soll "Herze" seinen neuen Klub zum Klassenerhalt führen.