MSV Duisburg: Zebras schlagen Zweitliga-Schlusslicht Osnabrück im Test

Der MSV Duisburg tankt in der Länderspielpause Selbstvertrauen und gewinnt gegen den VfL Osnabrück. Thomas Pledl trifft aus über 30 Metern.

Die Länderspielpause heißt auch für die Klubs der 3. Liga ein freies Wochenende. Diese Gelegenheiten nutzen viele Mannschaften, um in Testspielen den Reservisten Spielzeit zu geben oder Selbstvertrauen für den Pflichtspiel-Alltag zu sammeln.

Das konnte am Freitagmittag auch der MSV Duisburg. Der krisengebeutelte Drittligist – derzeit Tabellenletzter mit nur einem Sieg – testete unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen den VfL Osnabrück, in der 2. Bundesliga seit dem letzten Spieltag ebenfalls Schlusslicht. Nach 90 Minuten war der Drittligist obenauf, die Mannschaft von Boris Schommers gewann 2:1 (1:0).

Nach der Entlassung von Tobias Schweinsteiger ist der VfL auf Trainersuche. Interimstrainer Martin Heck sah im Test gegen Duisburg in der ersten Halbzeit zunächst, wie Thomas Pledl den Osnabrücker Torwart Philipp Kühn aus über 30 Metern überwand und die Duisburger in Führung brachte. Es blieb der einzige Treffer der ersten Hälfte.

Im zweiten Durchgang konnte der MSV dann erhöhen: Ein Schuss von Niclas Stierlin wurde abgefälscht und fand den Weg vorbei an Luca Böggemann, den zweiten (von drei) Torhütern im Osnabrücker Kasten – 2:0 für die Zebras. Den Schlusspunkt der Partie setzte Ex-Duisbruger John Verhoek (25 Spiele, 1 Tor für den MSV). Der 34-jährige Niederländer nickte eine Flanke von Oliver Wähling zum 2:1-Endstand über die Linie.

MSV muss nach Sandhausen, Polanski sagt Osnabrück ab

Ob der Test ein erster Schritt aus der Krise war, kann die Mannschaft des MSV am kommenden Wochenende zeigen. Am Samstag (25. November, 14 Uhr) sind die Duisburger beim Tabellenneunten SV Sandhausen zu Gast. Mit dem Erfolgserlebnis im Rücken wird die Brust zumindest etwas breiter sein.

Beim VfL Osnabrück bleiben es derweil harte Tage. Eugen Polanski, Trainer von Borussia Mönchengladbach II und Wunschkandidat bei den Lila-Weißen, hat dem Verein eine Absage erteilt. In der 2. Bundesliga empfängt der VfL ebenfalls am Samstag (25.11.,13 Uhr) den 1. FC Magdeburg (Platz 14) zu einem wichtigen Heimspiel an der Bremer Brücke.