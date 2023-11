Regionalliga: Gladbach-Trainer sagt einem Zweitligisten ab

Der VfL Osnabrück sucht einen neuen Trainer, eine Absage handelt man sich am Niederrhein ein.

Nach dem Sturz auf den letzten Tabellenplatz und nur einem Sieg in 13 Spielen hat der Zweitligist VfL Osnabrück reagiert und Trainer Tobias Schweinsteiger am Dienstag von seinen Aufgaben entbunden.

Einen neuen Impuls wolle der Verein setzen, hieß es in einer Mitteilung. Und da kam der Name von Eugen Polanski ins Spiel. Der trainiert derzeit die U23 von Borussia Mönchengladbach in der Regionalliga West und liegt dort nach 14 Partien auf Rang 13.

Doch das Gerücht kann bereits zu den Akten gelegt werden, denn gegenüber der RP begründete der Ex-Profi, warum er dem VfL eine Absage erteilt hat: „Ich hatte einen guten Austausch mit den Verantwortlichen aus Osnabrück, habe mich aber entschlossen, bei Gladbach zu bleiben. Ich bin sehr gerne hier bei Borussia. Dazu kommt: Der Zeitpunkt für einen Wechsel wäre aufgrund der Situation meiner Mannschaft und des Fußballlehrer-Lehrgangs nicht passend.“

Aktuell baut Polanski mit 15 anderen Teilnehmern seinen Fußball-Lehrer, da wäre eine Retteraufgabe beim Letzten der 2. Bundesliga schwer mit der Ausbildung vereinbar. Damit kann vor dem Heimspiel der Gladbacher U23 am Samstag (18. November, 14 Uhr) gegen RW Ahlen der Name Polanski von der Kandidaten-Liste der Osnabrücker gestrichen werden.

Und Gladbach II kann sich ganz auf das Spiel konzentrieren, was auch nötig ist denn bei einer Niederlage droht der Borussia der Sturz auf einen Abstiegsrang.

Die Teilnehmer am Fußballlehrer-Lehrgang 2023

Fabian Adelmann (FC Energie Cottbus)

Timm Fahrion (1. FC Heidenheim)

Dario Fossi (VfB Oldenburg)

Christian Gmünder (1. FC Schweinfurt)

Leonhard Haas (RB Salzburg)

Miroslav Jagatic (Chemie Leipzig)

Oliver Kirch (Hamburger SV)

Matthias Mincu (ehemals 1. FC Magdeburg)

Eugen Polanski (Borussia Mönchengladbach)

Stefan Reisinger (TSV 1860 München)

Jonas Scheuermann (FC Augsburg)

Julian Schuster (SC Freiburg)

Olufemi Smith (FC Eintracht Norderstedt)

Tommy Stroot (VfL Wolfsburg)

Moritz Volz (Galatasaray Istanbul)

Willi Weiße (Dynamo Dresden)