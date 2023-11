3. Liga: Preußen Münster patzt in Freiburg, der MSV ist wieder Letzter

Das hatte sich der SC Preußen Münster in der 3. Liga anders vorgestellt. Lange war der SCP beim SC Freiburg II überlegen, am Ende aber stand nur ein Punkt.

Preußen Münster wollte mit einem Sieg bei Schlusslicht SC Freiburg II den Heimdreier gegen den SSV Ulm vergolden. Das gelang beim 2:2 (0:0) nicht. Nach einer überlegenen Anfangsphase war der SCP am Ende noch glücklich, wenigstens einen Zähler gerettet zu haben.

Für die Gäste gab es im Breisgau fast den perfekten Start. Denn Daniel Kyerewaa hatte bereits in der ersten Minute die Führung auf dem Fuß. Freiburgs Schlussmann Benjamin Uphoff leistete sich nach einem Rückpass einen kompletten Aussetzer und trat am Ball vorbei. Kyerewaa war zur Stelle und bediente Malik Batmaz - doch SCF-Akteur Serge Müller rettete kurz vor der Linie.

Und es ging in den ersten 45 Minuten fast nur in eine Richtung. Doch die Preußen konnten ihre zahlreichen Möglichkeiten nicht nutzen. Freiburg wirkte lange überfordert, kam nach etwa einer halben Stunde aber etwas besser in die Partie und hatte dennoch Glück, dass es zur Pause noch 0:0 stand.

Nach dem Wechsel verflachte die Partie, es dauerte lange bis zur ersten echten Gelegenheit. Doch ab der 69. Minute ging es rund. Denn zunächst ging Freiburg durch den eingewechselten Gabriel Pellegrino überraschend in Führung.





Doch die hielt nur drei Minuten, dann war Joel Grodowski zur Stelle und egalisierte für den SCP. Aus knapp 20 Metern zog er humorlos ab und erzielte seinen dritten Treffer in den letzten beiden Begegnungen. Und dann hatte der eingewechselte Andrew Wooten das 2:1 für Münster auf dem Fuß, doch er traf den Ball nicht richtig.

Das rächte sich kurz darauf, denn Freiburg zeigte sich an diesem Tag effizient. Sieben Minuten vor dem Ende war es Philip Fahrner, der die Breisgauer erneut in Führung schoss. Doch der SCP hatte abermals eine Antwort parat.

Denn in der Nachspielzeit war es Wooten, der zum Endstand traf. Immerhin einen Zähler kann der SCP retten. Ein Ergebnis, das auch Auswirkungen auf den MSV Duisburg hat.

Denn nach dem Remis der Freiburger stehen die Zebras wieder auf dem letzten Platz. Weiter geht es für den SC Freiburg nach der Länderspielpause am Samstag (25. November, 16:30 Uhr) beim SSV Ulm. Münster spielt am Sonntag (26. November, 19:30 Uhr) zuhause gegen Viktoria Köln.

So spielten der SC Freiburg und der SC Preußen Münster

Freiburg: Uphoff - Fallmann (46. Yilmaz), Müller, Stark, Bouebari (68.Wörner) - Marino, Fahrner (89. Bichsel) - Lienhard (46. Pellegrino), Ambros, Johansson - Al Ghaddioui (60. Breunig). - Trainer: Stamm

Münster: Schenk - Scherder, Koulis, Hahn - ter Horst (88. Oubeyapwa), Bazzoli, Preißinger (77. Wooten), Lorenz (77. Böckle) - Kyerewaa (66. Bouchama) - Batmaz (66. Wegkamp), Grodowski. - Trainer: Hildmann

Tore: 1:0 Pellegrino (69.), 1:1 Grodowski (72.), 2:1 Fahrner (83.), 2:2 Wooten (90.)

Schiedsrichter: Leonidas Exuzidis (Castrop-Rauxel)