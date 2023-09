Nach dem Derby-Erfolg gegen Münster hat Rot-Weiss Essen in Freiburg nachgelegt und mit 2:0 gewonnen. Ganz zur Freude des Trainers.

Zum dritten Mal in Serie spielte Rot-Weiss Essen am Samstagnachmittag in der 3. Liga zu Null.

Durch den verdienten 2:0-Erfolg bei der U23 des SC Freiburg kletterte RWE vorübergehend auf den fünften Tabellenplatz und fuhr erstmals unter der Regie von Cheftrainer Christoph Dabrowski zwei Liga-Siege in Folge ein.

Der Coach hatte - wie zuletzt beim Derby-Erfolg über Preußen Münster (1:0) - ein glückliches Händchen bei den Einwechslungen bewiesen. In der 94. Minute legte Ron Berlinski mustergültig für Marvin Obuz auf und der Außenstürmer erzielte die Entscheidung. Beide Spieler wurden eingewechselt. Zuvor führte der Gast bereits durch das erste Saisontor von Cedric Harenbrock (51.).

Zudem hatte Dabrowski seinem Team genau die richtige taktische Ausrichtung an die Hand gegeben: RWE stand kompakt, verteidigte konsequent und setzte immer wieder Nadelstiche. Entsprechend groß war die Erleichterung beim 45-Jährigen im anschließenden Magenta-Interview.

Kompliment an die Mannschaft. Wir haben sehr reif und diszipliniert gespielt - und dann wieder zu Null. Ich bin rundum glücklich als Trainer. Zwei Siege in Folge habe ich als RWE-Trainer auch noch nicht erlebt. Jetzt können wir den Sieg erstmal genießen. Christoph Dabrowski.

"Das war eine sehr disziplinierte, reife Leistung. In der ersten Halbzeit war es schon ein ausgeglichenes Spiel, aber wir haben nicht viel zugelassen. Wir hatten uns dann vorgenommen, weiterhin diszipliniert zu verteidigen und einen Tick mehr Zug nach vorne zu entwickeln. Dann haben wir durch den Steckpass von Sapina auf Harenbrock ein super Tor zum 1:0 erzielt und in der Schlussphase zur richtigen Zeit den zweiten Treffer nachgelegt", freute sich der Essener Coach.

Dabrowski weiter: "Kompliment an die Mannschaft. Wir haben sehr reif und diszipliniert gespielt - und dann wieder zu Null. Ich bin rundum glücklich als Trainer. Zwei Siege in Folge habe ich als RWE-Trainer auch noch nicht erlebt. Jetzt können wir den Sieg erstmal genießen. Wir sind ja ein paar Stunden mit dem Bus unterwegs."

Für Rot-Weiss Essen geht es in die Länderspielpause. Die nächste Partie findet in genau zwei Wochen statt. Am 16. September (14 Uhr) empfängt Rot-Weiss dann den Absteiger SSV Jahn Regensburg an der Hafenstraße.