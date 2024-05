VfL Bochum Trainer legt Fokus auf Düsseldorf - "Zwei Zusatzspiele - können es schaffen"

Der VfL Bochum muss zwei zusätzliche Runden drehen und diese erfolgreich gestalten, um auch in 2024/2025 in der Fußball-Bundesliga zu spielen. Der Trainer denkt schon an die Relegation.