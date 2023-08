RWE: Dieser Spieler erinnert sich, als Rot-Weiss gegen van der Vaart, Olic und Co. chancenlos war

Rot-Weiss Essen gegen den Hamburger SV: Zuletzt gab es dieses Duell vor mehr als 15 Jahren. Am Sonntag (13. August 2023, 13 Uhr) ist es wieder so weit.

Wenn Rot-Weiss Essen den Hamburger SV am Sonntag (13. August, 13 Uhr, RevierSport-Liveticker) in der 1. Runde des DFB-Pokals empfängt, dann kommt es zu einem kleinen Jubiläumsspiel zwischen diesen beiden Traditionsklubs.

Es wird der 20. Pflichtspiel-Vergleich zwischen RWE und HSV sein. Die aktuelle Bilanz spricht für die Hanseaten: Drei Siege, sieben Remis, neun Niederlagen, so lautet die Statistik aus rot-weisser Sicht gegen Hamburg.

Das letzte Mal als sich die West- und Norddeutschen begegneten liegt schon über 15 Jahre zurück. Es war der 30. Januar 2008. An diesem Mittwochabend kam der Hamburger SV zum DFB-Pokal-Achtelfinale ins legendäre Georg-Melches-Stadion.

"Natürlich erinnere ich mich an das Spiel. Das sind besondere Momente in einer Karriere. Damals war der HSV eine der besten Bundesligamannschaften. Wenn man sich die Startelf anschaut, dann wird schnell einem verdeutlicht, welch gute Spieler dabei waren. Sie haben nachher fast alle eine internationale Karriere gemacht", erzählt Mario Klinger, der in diesem Spiel in der 67. Minute für den heutigen RWE-NLZ-Sportchef Michael Lorenz ins Spiel kam.

DFB-Pokal, 2007/2008, Achtelfinale: Mittwoch, 30. Januar 2008, 19 Uhr, Georg-Melches-Stadion Rot-Weiss Essen: Masuch - Andersen, Czyszczon, Erfen, Joseph-Augustin - Gorschlüter, Kotula (58. Baltes), Lorenz (67. Klinger), Stoppelkamp (19. Kazior) - Brandy, Jans. Trainer: Heiko Bonan Hamburger SV: Rost - Boateng, Demel, Kompany, Mathijsen - Trochowski, van der Vaart (77. Ben-Hatira), de Jong (64. Benjamin), Jarolim - Choupo-Moting, Olic (69. Guerrero). Trainer: Huub Stevens Schiedsrichter: Manuel Gräfe Tore: 0:1 van der Vaart (6.), 0:2 Olic (52.), 0:3 Olic (55.) Gelbe Karten: Jans - Boateng Zuschauer: 21.500

Und das Ergebnis? "Wir hatten keine Chance und der HSV hat uns 3:0 besiegt. Wir wussten, dass das eine Mammutaufgabe wird. Aber wir hofften, dass wir mit unseren Fans im Rücken an der Hafenstraße etwas reißen könnten. Doch der HSV war damals einfach eine Nummer zu groß für RWE", antwortet der heute 36-jährige Klinger, der aus Essen stammt und insgesamt 25 Pflichtspiele für Rot-Weiss bestritt.

Die Zeiten, in denen der Hamburger SV international spielte und Spieler wie Rafael van der Vaart, Ivica Olic, Jerome Boateng, Maxim Choupo-Moting, Frank Rost, Vincent Kompany, David Jarolim oder Piotr Trochowski unter Vertrag hatte, sind längst vorbei. Die Rothosen versuchen jetzt in ihrem sechsten Zweitliga-Jahr in Folge endlich die Rückkehr in die Bundesliga zu realisieren.

Mit Blick auf den Sonntag sieht Klinger auf jeden Fall eine Chance für RWE. Er meint: "Diesmal sind die Vorzeichen deutlich besser als 2008. Man trifft auf keine HSV-Stars wie damals. RWE spielt nur eine Etage tiefer als der HSV und wird auf jeden Fall seine Chancen bekommen. Mit der Unterstützung des Publikums wird Rot-Weiss 2:1 gewinnen und eine Runde weiter kommen. Ich hoffe, dass ich noch eine Karte bekomme, sonst schaue ich mir das alles am TV-Gerät an. Ich freue mich auf das Spiel."