3. Liga: Preußen Münster meldet ausverkauftes Haus zum Auftakt gegen BVB II

Preußen Münster ist zurück in der 3. Liga - und die Fans entsprechend euphorisch. Zum Auftakt gegen Borussia Dortmund II sind alle Tickets vergriffen.

Preußen Münster ist nach drei Jahren Regionalliga West zurück in der 3. Liga. „Endlich kommt wieder das Kribbeln“, gab Sascha Hildmann auf der Pressekonferenz vor dem Duell mit Borussia Dortmund II einen Einblick in seine Gefühlswelt.

Doch nicht nur beim Trainer ist die Vorfreude riesig. Auch der Fanzuspruch könnte nicht größer sein. Wenige Stunden vor dem Anstoß (14 Uhr) vermeldet der SCP nun: Die Partie ist restlos ausverkauft.

Bereits zuvor war der Gästebereich der Dortmunder voll. Klar: Der treue Anhang hat Zeit für das Auftaktduell der Zweitvertretung, schließlich starten die Profis erst am darauffolgenden Samstag (15.30 Uhr) mit dem DFB-Pokal-Spiel beim TSV Schott Mainz in die Pflichtspiel-Saison.

Rund 1000 Plätze fallen weg

Nun sind auch die letzten Tickets im Heimbereich vergriffen. Allerdings: Da das Spiel als ein sogenanntes „Rot-Spiel“ eingestuft wurde, hat das Preußenstadion nicht die aktuell volle Kapazität von rund 12.800 Plätzen. Aufgrund von Sicherheitsvorkehrungen finden am ersten Spieltag 11.744 Fans Platz.

Andernfalls wären die Münsteraner wohl auch an die Zuschauerzahl aus dem Eröffnungsspiel zwischen dem Halleschen FC und Rot-Weiss Essen herangekommen. 12.429 Zuschauer sahen die knappe 1:2-Auftaktniederlage für RWE im Leuna-Chemie-Stadion in Halle.

Die meistbesuchten Spiele der letzten beiden Jahre im Preußenstadion 38. Spieltag 2021/22 gegen 1. FC Köln II (2:1) – 14.300 31. Spieltag 2022/23 gegen Fortuna Düsseldorf II (2:0) – 12.794 34. Spieltag 2022/23 gegen Rot Weiss Ahlen (3:0) – 12.412 32. Spieltag 2022/23 gegen Fortuna Köln (1:3) – 11.169 36. Spieltag 2021/22 gegen KFC Uerdingen (3:0) – 11.081

Doch auch die 11.744 verkauften Karten können sich durchaus sehen lassen. In den vergangenen beiden Jahren in der Regionalliga West (Die Saison 2020/21, in der es aufgrund der Corona-Pandemie starke Einschränkungen gab, ausgeklammert) knackte der Verein diese Marke nur dreimal.

Das bestbesuchte und gleichzeitig auch bitterste Heimspiel der jüngeren Vereinsgeschichte ist der letzte Spieltag der Saison 2021/22 gegen den 1. FC Köln II. Vor 14.300 Fans erledigte der SCP mit einem 3:0 zwar die eigenen Hausaufgaben, musste aber mit ansehen, wie letztlich doch Rot-Weiss Essen aufstieg.

In der vergangenen Saison knackte Münster zweimal die Marke von 12.000 Zuschauern – und war auch in diesen beiden Spielen siegreich. Gegen Fortuna Düsseldorf II (2:0 vor 12.794 Fans) und Rot Weiss Ahlen (3:0 vor 12.412 Fans) gab es einiges zu feiern. Ob die Siegesserie vor großer Kulisse auch in der 3. Liga anhält?