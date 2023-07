MSV Duisburg: Generalprobe geglückt - Zebras siegen ohne Trainer Torsten Ziegner

Der MSV Duisburg hat das letzte Testspiel vor dem Saisonstart gewonnen. Ohne Trainer Torsten Ziegner siegten die Zebras.

Dem MSV Duisburg ist die Generalprobe vor dem Drittliga-Start geglückt. Gegen den niederländischen Zweitligisten De Graafschap Doetinchem setzten sich die Zebras am Samstagnachmittag mit 2:1 (1:1) durch. (Der Spielverlauf zum Nachlesen im Liveticker)

Bei der im PCC-Stadion in Homberg ausgetragenen Partie mussten die Duisburger auf ihren Trainer Torsten Ziegner verzichten. Der 45-Jährige musste sich am Freitag einer Routine-OP unterziehen, wird zum Start der kommenden Trainingswoche voraussichtlich aber wieder bei der Mannschaft sein.

Co-Trainer Michael Hiemisch übernahm daher die Verantwortung - und schickte eine Elf auf den Rasen, die so auch beim Drittliga-Start in einer Woche auf dem Rasen stehen könnte.

Angeführt vom neugewählten Kapitän Sebastian Mai sahen die 2253 Zuschauer, wie der MSV in der Anfangsphase in Führung ging. Niklas Kölle verwertete eine Hereingabe von Neuzugang Thomas Pledl (6.).

MSV Duisburg: Bakir erzielt Siegtreffer nach Einwechslung

Lange dauerte es aber nicht, bevor die mitgereisten Fans aus den Niederlanden - sie pflegen ein freundschaftliches Verhältnis zu den Duisburgern - ebenfalls jubeln durften. Mit der ersten Chance kamen die Gäste zum Ausgleich, Lion Kaak erzielte den Treffer (15.). Bei diesem Stand blieb es bis zur Halbzeit - auch, weil die Duisburger einige gute Möglichkeiten ausgelassen hatten.





Zum Start des zweiten Durchgangs musste der Schiedsrichter die Partie zunächst unterbrechen. Durch von den holländischen Fans gezündete Pyrotechnik waren die Sichtverhältnisse kurzzeitig stark eingeschränkt.

Nach einer kurzen Pause ging es weiter - und der MSV nahm einen Vierfach-Wechsel vor. Die Meidericher hatten gegenüber der ersten Hälfte inzwischen merklich abgebaut, viel ging nicht mehr nach vorne.

So kam es etwas überraschend, dass sie plötzlich erneut in Führung gingen. Der eingewechselte Alaa Bakir setzte sich im Dribbling durch und stellte auf 2:1 (74.). Sein Treffer war die letzte nennenswerte Aktion der Partie. Und weil es in der Schlussphase auch noch anfing zu gewittern, beendete der Schiedsrichter die Partie zeitig.

Damit tankte der MSV nach einer insgesamt durchwachsenen Vorbereitung frisches Selbstvertrauen vor dem Saisonauftakt bei der U23 des SC Freiburg am kommenden Samstag (16.30 Uhr, RS-Liveticker).

MSV Duisburg - De Graafschap Doetinchem 2:1

MSV Duisburg: Müller - Bitter (64. Feltscher), Fleckstein, Mai, Mogultay - Bakalorz (64. Knoll), Jander (86. Stierlin) - Pledl (86. Michelbrink), Pusch (64. Anhari), Kölle (47. Ekene) - Girth (64. Bakir)

De Graafschap: Bakker - Kaak (65. Wevers), Fortes, Schenk, Lammers - van Gilst (71. Bouihrouchane), Önal (79. Hardeman) - Yadir (46. Brittijn, 59. Hassan), Warmerdam (79. van der Heiden), Schoppema - Haen (46. Raterink)

Tore: 1:0 Kölle (6.), 1:1 Kaak (15.), 2:1 Bakir (74.)

Zuschauer: 2253