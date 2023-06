FC Ingolstadt: Nächster Neuer! Flügelflitzer kommt mit 12 Assists aus der Regionalliga

Der FC Ingolstadt hat den nächsten Neuzugang vorgestellt. Auf einen Zweitligaspieler folgt ein Akteur aus der Regionalliga.

Ivica Grlic, Sportchef des FC Ingolstadt 04, präsentiert nach Linksverteidiger Leon Guwara, der vom SSV Jahn Regensburg nach Oberbayern wechselt, nun den zweiten neuen Mann. Diesmal aus der Regionalliga Nordost.

Moritz Seiffert schließt sich zur kommenden Saison den Schanzern an. Der linke Mittelfeldspieler kommt vom FC Viktoria 1889 Berlin und ist damit der zweite Sommer-Neuzugang der Schwarz-Roten.

"Moritz ist ein hochmotivierter und talentierter Spieler, der sein Potential sowohl in der Regionalliga als auch bereits in der 3. Liga mehrfach unter Beweis gestellt hat. Wir freuen uns, dass wir mit ihm einen temporeichen sowie technisch versierten Akteur für die Außenbahn verpflichten konnten und sind uns sicher, dass er hier auf der Schanz den nächsten Entwicklungsschritt in seiner noch jungen Laufbahn gehen wird", sagt FCI-Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer über den Linksfuß.

Der 22-Jährige zu seiner Vertragsunterschrift: "Der Weg, der mir hier beim FC Ingolstadt 04 aufgezeigt wurde und den der Verein gehen möchte, hat mich komplett überzeugt. Ich bin gespannt darauf, meine neuen Teamkollegen und den gesamten Klub in den nächsten Wochen noch besser kennenzulernen."

Ausgebildet im Nachwuchsleistungszentrum des FC St. Pauli, wechselte der Offensivakteur zur Saison 2019/20 aus der Jugend der Kiezkicker zum Viertligisten SSV Jeddeloh II. Nach einer Spielzeit für die Niedersachsen schloss sich Seiffert im Sommer 2020 schließlich Viktoria Berlin an und feierte mit den Hauptstädtern in seinem ersten Jahr direkt die Meisterschaft in der Regionalliga Nordost sowie den damit verbundenen Aufstieg in die Drittklassigkeit. So stehen neben 48 Einsätzen (sieben Tore, 13 Assists) in der vierthöchsten deutschen Spielklasse auch 31 Drittliga-Partien (vier Assists) in der Vita des gebürtigen Bremers. In der vergangenen Saison kam Seiffert in 31 Spielen auf vier Tore und acht Vorlagen.