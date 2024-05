Auch die Drittligisten basteln fleißig an ihren Kader und schauen dabei auch über die Landesgrenzen.

Der FC Ingolstadt hat eine enttäuschende Saison in der 3. Liga hinter sich. Nun soll vieles besser werden, dafür wird das Personal auch teilweise ordentlich durchgemischt.

Nun hat der FCI nach Tim Heike (Energie Cottbus) Mattis Hoppe vom VfB Stuttgart II verpflichtet. Er ist der dritte Zugang im Sommer und soll auf der Rechtsverteidiger-Position mit Marcel Costly in den Konkurrenzkampf treten.

"Bei Mattis Hoppe handelt es sich um einen hochtalentierten jungen Rechtsverteidiger, der sich über geraume Zeit im Nachwuchs des VfB Stuttgart stets weiterentwickelt und auf der rechten Außenbahn eine entscheidende Säule im Defensivverbund dargestellt hat. Seine große Stärke liegt insbesondere in der Vorwärtsbewegung, sodass er in den vergangenen beiden Jahren sowohl als Torschütze wie auch als Vorlagengeber auf sich aufmerksam gemacht hat. Zudem kann Mattis auch auf der linken Seite offensiv Impulse setzen und so unser Spiel noch variabler gestalten. Wir sind von seinem Potenzial überzeugt und werden ihn bestmöglich fördern, damit er bei unserem Verein den nächsten Schritt in seiner noch jungen Laufbahn nehmen kann", freut sich Sportdirektor Ivo Grlic auf den Zugang.

Der FC Erzgebirge Aue hat im Gegensatz zum FC Ingolstadt eine gute Spielzeit hinter sich, die es nun zu bestätigen gilt. Der dritte Neue wurde nun im Erzgebirge vorgestellt.

Der elfmalige österreichische U21-Nationalspieler Pascal Fallmann wechselt nach Aue. Zuletzt war er von Rapid Wien an den SC Freiburg II ausgeliehen. Nun wechselt er aus Wien nach Aue. Er soll Tim Danhof, ersetzen, der den Verein verlassen wird.

„Pascal Fallmann bringt alle Voraussetzungen für unser Anforderungsprofil an einen modernen Rechtsverteidiger mit, kann auch offensiv auf der Außenbahn spielen. In Freiburg gehörte er mit 34 Einsätzen in der zurückliegenden Saison zu den auffälligsten Akteuren. Wir freuen uns sehr, dass er bei uns in Aue die größten Chancen für seine persönliche Weiterentwicklung sieht“, erklärt Aues Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich.