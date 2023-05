Drittligist SV Elversberg steigt in die 2. Liga auf. Ein Stürmer der SVE wurde jetzt zum Spieler der Saison gewählt.

Am Sonntag machte die SV Elversberg den sensationellen Durchmarsch in die 2. Liga perfekt - ohne überhaupt gespielt zu haben. Denn: Durch das Remis des Konkurrenten 1. FC Saarbrücken beim MSV Duisburg (2:2) war der Aufstieg auf der Couch fix.

Mit einem Sieg am letzten Spieltag in Ingolstadt (27. Mai, 13.30 Uhr) wäre der SVE auch der Meistertitel nicht mehr zu nehmen. Nur die U23 des SC Freiburg hat noch Chancen auf Platz eins, wäre aber nicht zum Sprung in die 2. Liga berechtigt.

Dass Elversberg so eine starke Saison spielen würde, hätten im vergangenen Sommer wohl die wenigsten Experten gedacht. Die Elf von der Kaiserlinde zählte als Aufsteiger eher zu den Außenseitern, doch mutiger Offensivfußball, gute Transfers und eine eingespielte Mannschaft besorgten letztendlich den historischen Erfolg.

Einer dieser Zugänge war Nick Woltemade. Der schnelle und technisch starke Mittelstürmer wurde von Werder Bremen ausgeliehen und entwickelte sich zum Leistungsträger. In 30 Partien erzielte er neun Treffer und bereitete weitere neun Tore vor. Am Dienstag (23. Mai) wurde der gebürtige Bremer zum Drittliga-Spieler der Saison 2022/23 gewählt.

Der 1,98-Meter-Mann hat sich im Fan-Voting auf Instagram gegen seine Konkurrenten Ahmet Arslan (Dynamo Dresden) und Ba-Muaka Simakala (VfL Osnabrück) durchgesetzt und folgt damit auf Baris Atik (1. FC Magdeburg), dem Titelträger der Vorsaison.

Von insgesamt 35.208 abgegebenen Stimmen auf dem offiziellen Kanal der 3. Liga auf Instagram entfielen 53,89 Prozent der Stimmen (18.972) auf Woltemade. Arslan kam auf 10.649 Stimmen, Simakala auf 5587.

Nach Steffen-Wahl: Zweiter Titel für Elversberg

Wie aus den Vorjahren gewohnt, hatten die Kapitäne und Trainer der Drittligisten eine fachliche Vorauswahl getroffen. Dabei war die Vorgabe, dass kein Spieler aus dem eigenen Klub genannt werden durfte. Alle 20 Klubs der 3. Liga beteiligten sich an der Wahl. Nach der Vorauswahl der Experten lag Dynamo-Torjäger Arslan vorne, doch das letzte Wort hatte die Community der 3. Liga. Die Fans stuften von dem zur Wahl stehenden Trio, das die meisten Stimmen von den Trainern und Kapitänen erhalten hatte, am Ende Woltemade am höchsten ein.

Für den frischgebackenen Aufsteiger aus Elversberg ist es der zweite Titel der Saison. Bereits in der Vorwoche war bekannt geworden, dass Horst Steffen Trainer der Saison in der 3. Liga ist. Sowohl Steffen als auch Woltemade werden im Rahmen des letzten Saisonspiels in Ingolstadt vom DFB ausgezeichnet. Vielleicht dann sogar mit der Meisterschale...