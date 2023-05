Der SC Verl wird auch 2023/2024 in der 3. Liga spielen. Dann werden die Ostwestfalen ihre Heimspiele auch wieder in der Sportclub-Arena ausgetragen.

Vier Spieltage vor Saisonschluss steht bereits fest, dass der SC Verl 2023/2024 in der 3. Liga spielen wird. Und in seiner vierten Saison im Profi-Fußball kehrt der Klub auch wieder in die heimische Sportclub-Arena zurück. Wie der Verein am Freitag bekannt gab, hat die Stadt Verl die erforderlichen abschließenden Baugenehmigungen erteilt.

Das bedeutet, dass der weiteren Modernisierung des Stadions sowie der in der 3. Liga geforderten Ertüchtigung des Fluchtlichts nichts mehr im Wege stehe. Pünktlich zum Auftakt der neuen Saison sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

"Wir gehen fest davon aus, dass wir rechtzeitig fertig werden und einem Saisonauftakt mit Heimspielen in unserer Sportclub Arena somit nichts mehr im Wege steht", sagt André Theilmeier, Sprecher des Sportclub-Verwaltungsrates. "Nun sind wir froh, dass wir unseren Fans und Partnern endlich wieder Drittligafußball in Verl anbieten können", fügte er hinzu.

SC Verl: Finale Baugenehmigung nach fast drei Jahren Wartezeit

Fast drei Jahre dauerte es, ehe der SC Verl die finalen Baugenehmigungen durch die Stadt Verl erhielt. Entsprechend erleichtert zeigte sich Bürgermeister Michael Esken, der den Meilenstein wie folgt kommentierte: "Auch innerhalb der Verwaltung waren die Baugenehmigungen eine echte Herausforderung. Umso schöner ist das erfreuliche Ergebnis."

Der SC Verl absolvierte sein letztes Heimspiel in der Sportclub-Arena im Frühling 2021, damals ein Geisterspiel während der Corona-Pandemie. Im Anschluss kehrten die Zuschauer zurück, die Sportclub-Arena entsprach nicht mehr den Anforderungen des DFB.

Es folgte der Umzug, zunächst ins Stadion am Lotter Kreuz, dann in die Home Deluxe Arena des SC Paderborn. Hier wird das Team von Michél Kniat, das mit 48 Punkten aus 34 Spielen einen soliden Mittelfeldplatz in der 3. Liga belegt, auch seine letzten beiden Heimspiele gegen den VfL Osnabrück und den SC Freiburg II bestreiten.